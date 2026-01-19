Lo que pasa en las Fallas 2026 a dos meses de la "cremà"

Llegaron las Fallas a la mitad del mes y tal día como 19 de enero quiere decir que quedan dos meses exactos para completar el ciclo fallero 2025-2026. Eso está muy lejos en el horizonte, pero la actividad deja cargadas las agendas.

Fallas generadoras de contenido... vicentino

Aunque los actos vienen a ser previsibles, hay algunos que cobran nuevo rumbo. Y así, que se haya estrenado un colectivo que se llama Asociación Cultural de Fallas Amigas de San Vicente Mártir no quiere decir otra cosa que la fiesta sale al rescate de visibilidad a la fiesta del patrón de la ciudad.

Así os lo contamos días atrás, pero este fin de semana se ha materializado. La Plaza de España auspicia esta reunión, porque llevan ya años celebrando una "dansà" en su demarcación, territorio vicentino donde los haya. Antes de bailar hubo procesión y ofrenda con las fallas "amigas". Tanto de la Federación Centro como de otros barrios.

Sugerente imagen de las calles de la Roqueta con la dansà popular / Falla Plaza España

El cuadro de honor de la Plaza de España / Falla Plaza España

Las comisiones participantes en la Ofrenda / Falla Plaza España

¿Sabías que....?

La Junta Central Fallera tiene su propio campeonato de tenis, que visitaron Carmen Prades y su corte de honor en las pistas de tierra batida de Doctor Lluch. Sin embargo, durante años, la Copa Faulconbridge, que organiza el Club de Tenis València, formó parte del Programa Oficial de Festejos, porque además coincidía en fechas con el mes de marzo. En los años sesenta y setenta, el programa era un "bidón" en el que se incluía todo tipo de "Torneo Fallas" o "Trofeo Fallas", de todo tipo de deportes: ciclismo, pesca deportiva, tenis... además de un clásico como eran las carreras de galgos. Hasta el partido de Liga del Valencia CF, si coincidía, se introducía en el programa

Carmen y la corte, en la final de tenis / Fotofilmax

Por cierto, éstos han sido los ganadores, incluyendo el sempiterno ganador masculino, Pablo Conejero.

Sub-10. Daniel Esteban, de Maestro Bellver-Mariano Ribera

Infantil Masculino: Migue Schulze, de Pintor Salvador Abril-Peris y Valero

Infantil Femenino: Elsa Carrascosa, de Conde Salvatierra

Juvenil Masculino: David Caballero, de Pintor Maella-Av. Francia

Juvenil Femenino: Cayetana Castelló, de Mestre Arambul Sanz-Campanar

Absoluto Masculino 2ª: Nacho Hernández, de Alemania-El Bachiller

Absoluto Masculino 1ª: Pablo Conejero, de San Ignacio de Loyola

Absoluto Femenino: Mar Sanz, de Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Dobles Masculino: Víctor Bacete y Víctor Bacete jr., de Carcagente-Compromiso de Caspe

Dobles Femenino: Alejandra Castelló y Cayetana Castelló, de Mestre Arambul Sanz-Campanar

En el centro, Fallas por todas partes

El domingo fue tan intenso, que cualquier rincón del centro era una oportunidad para ver Fallas. Un turista podría llegar a la conclusión de que, en esta ciudad, todos visten con trajes tradicionales. En apenas unos metros cuadrados podías encontrar, por ejemplo, la visita de Ministro Luis Mayans a la Basílica con motivo de su 50 aniversario; los Balls al Carrer en la Plaza de Manises y las comisiones del Carmen en pasacalle desde la Plaça dels Furs para exhibir sus proyectos.

Balls al Carrer en la Plaza de Manises / Moisés Domínguez

Ministro Luis Mayans, a la puerta de la Basílica / Moisés Domínguez

Aquí tenéis, por cierto, la visita de Carmen Prades y su corte al acto de las comisiones del Carmen:

Las comisiones del Carmen reciben a Carmen (y la corte) /

Ya se ven las Fallas 2026

Este fin de semana ha sido el elegido por numerosas comisiones para hacer la visita al taller. El eterno juego de la contradicción: los artistas están en la recta final -ahora toca ya la entrada del color- de su trabajo, y que venga un grupo numeroso al taller y en fin de semana puede ser más una molestia que otra cosa. Pero si no se va, la comisión solo se preocupa por la fiesta y no hace caso al artista y se preocupa solo por la parte "fiestuqui". Así que habrá que llegar a la conclusión de la botella medio llena: estas visitas son buenas y convenientes.

Algunas de ellas permiten ver cómo van las cosas. Aquí tenéis dos imágenes interesantes: Pío XI-Fontanars ha visitado a Agustín Torralba, artista de su falla grande, con grandes piezas ya preparadas para la llegada de la pistola. Y Sueca-Literato Azorín ya exhibe la cabeza de "Onírica"

Pío XI-Fontanars toma cuerpo en el taller de Agustín Torralba / Falla La Pío

Los presidentes de Sueca, con Pedro Santaeulalia y la cabeza de "Onírica" / Falla Sueca-L. Azorín

Homenaje a Lucía García

Las representantes de 2025 están completando el ciclo de homenajes. Es decir, esos actos que sirven también a las comisiones para reconocer el paso de todas ellas por lo más alto de la fiesta. Este fin de semana ha incluido, por ejemplo, el de la fallera mayor infantil. Lucía García reunió a su comisión de Archiduque Carlos-Xiva y a la gente con quien ha compartido el año más importante de su vida hasta ahora. La Vallesa de Mandor se convirtió, por primera vez, en el escenario de la gala.

Aquí tenéis la galería de fotos: