Estos son los colores que llevará cada falla en sus flores de la Ofrenda de València 2026

La Junta Central Fallera ha especificado las tonalidades de clavel que cada comisión fallera deberá portar en la Ofrenda, determinando el color según la calle y el horario del desfile.

La imagen de la Virgen, con el manto confeccionado

Moisés Domínguez

València

La Junta Central Fallera ha dado a conocer las flores que tiene que llevar cada comisión en la Ofrenda del próximo mes de marzo.

De acuerdo con las instrucciones de los Vestidores, las comisiones tienen que llevar un clavel de determinada tonalidad para, en función a la hora en que desfilan, se va componiendo el manto.

En esta ocasión, la distribución es curiosa, porque la calle de la Paz es casi exclusivamente blanca y San Vicente, por contra, de colores.

En esta ocasión, todas las comisiones tienen que llevar claveles. No hace falta estatice, utilizado para elementos decorativos.

Hay que recordar, en ese sentido, que estas instrucciones son para las comisiones como tal, pero que las falleras mayores de las comisiones pueden llevar ramos especiales, de más calidad que claveles, y que los vestidores suelen utilizar como elementos decorativos.

Estas son las flores que llevarán las Fallas en la Ofrenda del 17 de marzo

Calle San Vicente. 17 de marzo. /

El día 17, las comisiones que vienen por la calle de la Paz llevarán claveles blanco, mientras que por San Vicente, aparte de dos comisiones con mucho censo, que repetirán con blanco (Valencia-TEodoro Llorente y Monte de Piedad) alternarán los amarillos -este año en una proporción bastante notable- y los rojos, mientras que en el tramo final se multiplicarán los multicolor en una cantidad también notable.

Estas son las flores que llevarán las Fallas en la Ofrenda del 18 de marzo

Calle San Vicente. 18 de marzo. /

El blanco será también el color de la calle de la Paz el 18 de marzo salvo unas pocas comisiones, que también llevarán multicolor. Y por San Vicente, nuevamente, se alternarán el rojo y el amarillo.

