Empiezan las suspensiones del día de San Vicente

Los tres días de luto oficial por el accidente ferroviario han supuesto un nuevo cambio en forma de suspensión de la actividad en las fiestas. En este caso afecta de lleno al corazón de la fiesta del patrón de València, San Vicente Mártir, previsto para el último día de luto oficial y a todo aquello que tenga lugar el 22 de enero.

A falta de conocer la respuesta del Ayuntamiento sobre los festejos troncales, el Gremio de Sastres y Modistas de la Comunitat Valenciana ya ha anunciado el traslado a sábado de su procesión patronal.

Así, la imposición de medallas a los nombramientos del Gremio comenzará a las 11.00 horas en nuestra sede. Y será a las 12.15 horas cuando tenga lugar la bajada de la Senyera Gremial y posterior procesión a la Catedral. Finalmente, a las 12.30 horas, dará comienzo una misa en honor del santo en la Capilla del Santo Caliz.

Después de que la Junta Central Fallera suspendiera la Gala de la Indumentaria -trasladada al próximo lunes- y se recolocaran dos de las tres últimas representaciones del concurso de teatro, ahora se ha confirmado la suspensión del acto de presentación conjunta de los proyectos de Primera B, cuyo colectivo de comisiones ha anunciado que recolocará el acto en otra jornada.

Las falleras no van a Fitur

Así mismo, la comitiva oficial se queda sin una de las visitas más importantes de temporada: la que lleva a fallera mayor de València y corte de honor a Fitur. La representación de Castelló tampoco va.