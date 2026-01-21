"Recordemos que la Crida es un acto solemne"

La asamblea de presidentes de falla del mes de enero sirvió para comunicar -realmente, por línea interna- los colores de la flor en la Ofrenda, y algún tema de carácter informativo ante lo que ha de venir. Pero con poca animación y menos debate.

Pero sirvió para demostrar cómo van cambiando las cosas: se pidió tener claro cuantos adultos pueden desfilar en la entrega de premios infantiles -si, esa que generó la negativa a aprobar el Programa de Festejos-. Se pidió "sentido común", que significa dos adultos por cada fila de niños, uno a cada extremo, para vigilar a los infantes. Y se pidió todo eso "para protegernos de cara a los padres y madres, porque acaban yendo más adultos". Hubo un tiempo en el que nadie quería ir a este acto de la tarde del 16 de marzo.

La "solemnidad" de la Crida

La Crida está a la vuelta de la esquina y para la misma sí que ha anunciado el presidente Santiago Ballester que en esta ocasión habrá seis pantallas y no cuatro para poder seguir un festejo que, ahora mismo, está tan desbordado, que son miles los que, en el mejor de los casos, tiene una visión lejana del festejo. Las pantallas permiten, donde hay campo de visión, ser partícipes y, por lo menos, ver la señal "pool" y justificar la estancia durante horas en el Puente de Serranos. Y más, tal como se dijo en la Asamblea, teniendo en cuenta lo espectacular que fue el acto el año pasado (cuando renació el "Xiqueta Meua").

Y también recordó que "es un acto solemne" y, por consiguiente, que no hay que llevar alcohol. "Llevamos dos años funcionando bien con la no introducción de alcohol. El primer año se incautó mucho y otro mucho no se pudo porque iba escondido. El año pasado se cerraron los bares de dentro". En definitiva, que nos lo tomemos como eso: "un acto solemne".

Los últimos días con la obra de Marina Puche

"Un proyecto que reúne distintas disciplinas y que invita a detenerse en los gestos, las escenas y los recuerdos que construyen una forma de mirar el mundo desde la cercanía, el humor y la emoción". La creatividad de Marina Puche llega a su última semana de exposición en Alba Cabrera Gallery. "Blanc Paguí" reúne pinturas, esculturas de la multidisciplinar artista. Que, por cierto, plantará a apenas veinte metros de distancia de la galería, en Joaquín Costa-Conde Altea.

Marina Puche apura su exposición en la calle Joaquín Costa / M. P.

Ultimos dias de la exposición de Marina Puche. / M. P.

Los guerreros de Castellar

Plaza Virgen de Lepanto militará en la sección Tercera C y lo hará con el estreno en fallas grandes del joven Francisco Hidalgo, que hace también la infantil y cuya carta de presentación fue, en infantiles, el año pasado, una única falla y con doblete, la de Pere María Orts. Los guerreros incas son los fundadores de Castellar "enfrentados a la corrupción y la especulación que ha malmetido en la huerta durante años". Un canto a la resistencia.

Bocetos de la falla Virgen de Lepanto de Castellar 2026 / RLV

Subsanar errores... que valen dinero

Un total de 29 comisiones se encuentran enfrascadas en la tarea, que no es cualquier cosa, de subsanar el error administrativo por el cual, de momento, no van a cobrar la subvención de monumento. La práctica totalidad de ellos lo es por tener negativo el Certificado de la Agencia Tributaria.