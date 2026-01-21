Carmen Prades ya tiene su Espolín Fallera Mayor de València

El mundo de las Fallas tiene muchas y diferentes facetas. Y negar la mayor no lleva a ninguna parte: aquello que está relacionado con el cargo de fallera mayor tiene una legión de seguidores. Compatible con cualquiera de las otras, aunque ese predominio del interés no corresponda con la que debería ser la normalidad. Pero todo aquello que aporte suma y no resta. Especialmente si no le quita nada a la parte del arte efímero.

En plena temporada de Presentaciones, esta parte convive con la de presentación de bocetos, que llega a su tramo final. Pero de la misma manera que, una vez celebradas las Exaltaciones de las Falleras Mayores de València, la atención vire claramente hacia los ninots de la Exposición.

Lenguaje y rituales propios

El caso es que el mundo "Fallera Mayor" tiene su propio lenguaje y sus propios rituales. Hasta ahora, especular con el color del espolín que lucirán raya en ser un deporte autóctono. Pero que ahora, y es algo que se aprecia en cualquier ojeada a las redes sociales, se ha extendido a las falleras mayores de comisiones. Salvo aquellas zonas de la ciudad que tienen un amplio sentido de pueblo (Poblats Marítims, Pobles del Sud, Benimaclet...) que mantienen la costumbre de exhibir la indumentaria previamente.

Desde 2001 a 2024, las falleras mayores de València lucen unos espolines exclusivos, unos cartonajes propiedad del ayuntamiento que sólo se tejen para ellas. /

Pero el "Fallera Mayor de València" es el espolín del año. Porque es el del acto más importante. Y luego, por extensión, el Infantil.

Eso, pese a que el dibujo se conoce. Pero no hay nada como sacar el pantone y la tabla periódica para tratar de deducir cual será este año. O lo que es lo mismo, qué decisión adoptaron Carmen Prades, Marta Mercader y sus entornos cuando, a la mañana siguiente de la Telefonada, acudieron a la sede de Vives y Marí para elegir tanto el color de fondo como la combinación de los elementos que conforman el adorno.

No menos clásico se ha hecho dejar documentos gráficos. Al ya habitual del momento en el que la corte de honor lo conoce de primera mano -muchas veces, por ejemplo, la noche del ensayo general, ahora se una una nueva "performance": el momento en el que la protagonista conoce de primera mano o el corte de tela o el traje ya confeccionado o del todo o casi todo. Por supuesto, sin dejar ningún margen a adivinar o intentar adivinar nada.

Carmen y Marta eligen sus espolines "Fallera Mayor de València" /

Estreno de Montaña Caballero

Carmen Prades ha acudido ya varias veces al taller de Montaña Caballero, donde se está realizando su corte y confección, junto con los "manga de farol" de la corte. Y se ha sumado a esa forma de exteriorizar las emociones. Que a nadie hacen daño y que alimenta el día a día.

El espolín fue realizado con bastante rapidez. Vives i Marí lo puso en seguida en marcha y el corte llegó hace tiempo, para poder confeccionar el traje con tiempo y tiento

Será el viernes de la próxima semana cuando se conozca, ahora sí, cómo es el traje de la exaltación: cuando baje de su domicilio. Y en ese momento, la JCF dará a conocer el informe de Vives i Marí con las características técnicas del mismo. A partir de ahí, se utilizará en las ocasiones más especiales. Historia que se repetirá dos días después con el infantil.