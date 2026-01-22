El insólito caso de las falleras Torregrosa

El próximo viernes, y dentro del acto de Exaltación, la imposición de bandas llega a todas las componentes de la corte de honor de la fallera mayor de València. Desde Mar Vivanco a Vega Archer. Una historia muy especial para cada una de ellas, pero también para unos entornos familiares. Porque si representan a la sociedad fallera en general, implica formar parte de familias embebidas de la fiesta. Uno de los factores, los de la transmisión intergeneracional, tan valorado en el momento de ser reconocidas las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Supondrá además la sublimación de un proceso que empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Roig Arena desveló las elegidas en el acto de elección de candidatas a fallera mayor de València. Lo que toda la vida se ha llamado "elección de la corte de honor".

Cuando la lista ya había doblado la esquina y enfilaba los últimos nombres, salió el de la candidata de la comisión de San Vicente-Marvá, Ani Torregrosa Pérez. Nada extraordinario en apariencia: una elección que es el remate a un año fantástico, con primer premio de falla y primero de belenes, una joven de 26 años, finalizando a la vez tanto Derecho como ADE. Curioso, en todo caso, que no se la llama con el nombre de pila, sino con un diminutivo... la historia normal de una candidata normal, felizmente elegida. Ahora la vemos todos los días en el cortejo, ocupando la penúltima pareja junto a Paula Marí Turrientes.

Lo que ya no es tan normal, lo insólito, viene cuando se echa la vista atrás y se descubre que su elección no es -o no parece ser, más que el resultado de una progresión aritmética. Una historia que vuelve cada bastantes años.

De madres a hijas...

Por una mera cuestión de esa transmisión intergeneracional, ocasionalmente se da el caso de que ser elegida ya se ha vivido en una misma familia. Es más normal en infantiles -cortesanas hijas de cortesanas-, pero menos en mayores aunque ocurrir, ocurre. El pasado año por ejemplo, Lucía Latorre, es hija de Inmaculada Belenguer, corte de honor en 1987. O este mismo año tres de las compañeras de viaje de Ani, Paula Marí Turrientes, Daniela Roig y Laura Llobell reviven la historia de sus madres, Nuria Turrientes, Merche Añón y Laura López, 32 y 31 años después.

Lo que no es tan normal es que esta relación exista en tres generaciones, por familia no de primer grado, con la misma distancia de tiempo entre una y otra y además, siempre con el mismo apellido.

Corte de 1981. Amparo Torregrosa es la primera abajo a la derecha. / JCF

Ani Torregrosa es sobrina de Lucía Torregrosa, quien apareció en la corte de honor de 2003, la de Vanessa Lerma. Hace 23 años exactamente. Pero es que si, a su vez, nos trasladamos 22 años atrás, al segundo proceso totalmente democrático, fallera mayor y corte de 1981, ahí encontraremos a su tía abuela, Amparo Torregrosa.

Para acabar lo insólito, cada una ha sido corte de honor en una comisión diferente: Ani, por San Vicente-Marvá; Lucía, por Xiva-Francisco de Llano y Amparo, por l'Antiga de Campanar, de la que fue su primera fallera mayor infantil y su padre -y bisabuelo de Ani- fue uno de los fundadores.

Noticias relacionadas

Corte de 2003. Lucía Torregrosa es la tercera por la derecha / JCF

Tres falleras, tres rituales diferentes

Eso sí, el ritual de la Exaltación es diferente para cada una de ellas: ni Amparo en 1981 ni Lucía en 2003 recibieron la banda en la Exaltación. Ambas ya llegaron al escenario -Teatro Principal y Palau de la Música, respectivamente- con los distintivos impuestos en el Salón de Cristal del Ayuntamiento en un acto previo que reunía exclusivamente a la familia. A primeros de este siglo cambio la tendencia y la banda de Ani llega donde toca: ante toda la ciudadanía fallera. Para seguir escribiéndose la historia Torregrosa en lo más alto de la fiesta.