El Museo Fallero ofrece en un espacio único toda la cartelería antigua de las Fallas

El Museo Fallero ha integrado en un espacio único la cartelería sobre Fallas desde el año 1929 hasta 1940. Un total de 20 carteles entre ganadores y accésits y que reúne los ejemplares de uno de los momentos más convulsos de la historia de la ciudad. Hasta ahora, los carteles más antiguos del museo estaban dispersos en diferentes salas pero visitantes y turistas podrán ahora contemplarlos de forma cronológica para entender cómo las Fallas también han sido testimonio y reflejo de la realidad histórica de la València de los años treinta.

Así, el espacio Josep Alarte empieza el recorrido por el primer cartel de la fiesta de las Fallas, del año 1929, un original obra del pintor de Albaida Josep Segrelles. El encargo lo hizo la Sociedad Valenciana para el Fomento del Turismo y el pintor la donó a la ciudad de València. El año 1930 es el primer cartel oficial convocado propiamente por el Ayuntamiento. La pieza ganadora se denomina “M” y es obra de Vicente Canet. El ejemplar existente en el museo es una litografía.

El año 1931, José Bellver Delmás y Manuel Diago Benlloch ganan el concurso de cartelería de Fallas con el original “L’hora de la crema”, que se conserva en el Museo Fallero. El centro también expone las obras ganadoras de los accésits de ese mismo año y que son “Ninots cremant-se” de Francisco Molina Gallent; “Merced” de José Amérigo Salazar; “Pepet”, de Joaquim Mompó, y “Blau” de Manuel Bañón Vayá.

El año 1932 el concurso se declaró desierto y el jurado decidió editar como oficiales dos accésits de los años precedentes. Así, un cartel de Antonio Vercher sin lema conocido creado en 1930 y “Palillo” de Rafael Raga Montesinos, del año 1931, son los carteles oficiales de las fiestas de 1932.

“Pep”, de Salvador Molla Biosca, es el cartel oficial de las fiestas del año 1933 y se expone en el centro con los accésits, obra de Ruperto Sanchis Mora, Antonio Vercher Coll y Blas Silvestre Jornet.

Rafael Raga Montesinos gana el concurso de carteles del año 1934 y Santiago Carrilero, el de 1935. Del año 1935 también se expone el cartel “Alegoria de València” de Manuel Monleón, que consigue el accésit.

El año 1936, cuatro meses antes del estallido de la Guerra Civil, Vicente Ballester Marco gana el concurso municipal para confeccionar el cartel de Fallas y Vicente Canet Cabellón consigue el accésit. Serán los últimos carteles falleros que se confeccionen antes de la guerra. En los años 1937, 1938 y 1939 no hay habrá cartelería fallera.

El año 1940 vuelve el concurso municipal de carteles y la obra ganadora es de José Amérigo Salazar. La pintura presenta una banda con el lema “Año de la victoria, 1939” y las banderas de España y la Senyera. Este lema, posiblemente uno de los requisitos para presentarse al concurso, apareció en una restauración reciente ya que que el autor lo había tapado posteriormente con pintura negra.

Todos los carteles tienen cartela y un código de respuesta rápida (código QR) que permite ampliar la biografía, la trayectoria del cartelista y acceder a más información.

En total, el Museo Fallero dispone de unos 140 carteles sobre Fallas desde el año 1929 hasta la actualidad y ofrece lo mejor de los cartelistas valencianos del siglo XX y el primer cuarto del XXI. Segrelles, Canet, Molina Gallent, Vercher, Raga, Carrilero Abad, Monleón, Ballester, Amérigo, Llongo, Santaeulalia, Nebot, Dídac Ballester, Estudio Menta o Democracia Studio son algunos de los artistas reunidos en el Museo Fallero. María José Tornero Jiménez, en 1976, fue la primera mujer en firmar un cartel ganador de la fiesta de las Fallas. Carolina Bartesaghi, Marisa Llongo Tamarit, Mónica Guallart y Sonia Montalt Molina la han seguido después y son las únicas firmas femeninas de carteles ganadores.

El Museo Fallero está abierto de martes a sábado en horario de 10 a 19 horas. Los domingos y festivos, el museo cierra a las 14 horas. Se puede acceder al centro hasta una hora antes del cierre. La entrada es gratuita domingos y festivos. Es necesario concertar las visitas para grupos de más de 10 personas en el correo electrónico visitesmuseufaller@valencia.es Para más información, consultar la página web del museo.