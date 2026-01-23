Exaltación de las Falleras Mayores de 2026: fecha, hora y lugar

Las exaltaciones de las Falleras Mayores de València marcan una de las fechas más importantes en el calendario fallero. Se trata del primer gran acto del año, y marcan el momento de imposición de las bandas que acreditan a Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig como máximas representantes de las fiestas josefinas.

El acto tendrá lugar el viernes 30 y el sábado 31 de enero en el Palau de la Música de València. El día 30 será el gran día de Carmen Prades, mientras que el de Marta Mercader será el 31.

Horario y programación

El viernes 30 se celebrará la exaltación de Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València, y su Corte de Honor. Será a las 22:00 horas en un acto que contará con la intervención de su mantenedor, el comunicador Boro Peiró.

Boro Peiró y Carmen Prades / Fotofilmax

El sábado 31 será el turno de Marta Mercader, Fallera Mayor Infantil, y la Corte de Honor infantil. En este caso la celebración tendrá lugar a las 17:30 horas y contará con la participación de Cuchita Lluch, fallera mayor infantil en 1975, como su mantenedora.

Espectáculos pirotécnicos

Ambos días el acto se cerrará con un espectáculo pirotécnico en los Jardines del Palau. El del viernes 30 irá a cargo de la pirotecnia Alto Palancia. Será sobre las 00:45 horas, una vez finalice la exaltación de Carmen Prades. El sábado 31 se adelanta hasta las 20:30 horas aproximadamente, con un espectáculo de la pirotecnia Dragón tras finalizar la exaltación infantil.