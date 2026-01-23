Fallas
Exaltación de las Falleras Mayores de 2026: fecha, hora y lugar
Se trata del primer gran acto del año en el calendario fallero
Las exaltaciones de las Falleras Mayores de València marcan una de las fechas más importantes en el calendario fallero. Se trata del primer gran acto del año, y marcan el momento de imposición de las bandas que acreditan a Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig como máximas representantes de las fiestas josefinas.
El acto tendrá lugar el viernes 30 y el sábado 31 de enero en el Palau de la Música de València. El día 30 será el gran día de Carmen Prades, mientras que el de Marta Mercader será el 31.
Horario y programación
El viernes 30 se celebrará la exaltación de Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València, y su Corte de Honor. Será a las 22:00 horas en un acto que contará con la intervención de su mantenedor, el comunicador Boro Peiró.
El sábado 31 será el turno de Marta Mercader, Fallera Mayor Infantil, y la Corte de Honor infantil. En este caso la celebración tendrá lugar a las 17:30 horas y contará con la participación de Cuchita Lluch, fallera mayor infantil en 1975, como su mantenedora.
Espectáculos pirotécnicos
Ambos días el acto se cerrará con un espectáculo pirotécnico en los Jardines del Palau. El del viernes 30 irá a cargo de la pirotecnia Alto Palancia. Será sobre las 00:45 horas, una vez finalice la exaltación de Carmen Prades. El sábado 31 se adelanta hasta las 20:30 horas aproximadamente, con un espectáculo de la pirotecnia Dragón tras finalizar la exaltación infantil.
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
- Suspensiones del día de San Vicente: se mantiene la Procesión pero no la 'mascletà
- La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares
- Cierran el hotel ilegal del histórico Edificio Roca de València
- El temporal engulle las playas del sur de València: el agua entra en las casas
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- El Gobierno revoca ayudas a València de 18 millones por obras ligadas a la Zona de Bajas Emisiones