Programa del fin de semana | Las Fallas retoman la actividad tras el luto oficial

Después de los tres días de luto oficial, que han paralizado la actividad oficial -por segunda vez en menos de una semana, al casi enlazarse con el protocolo por el fallecimiento de Ricard Pérez Casado-, las Fallas reprograman su actividad, con la esperanza de que ahora pueda hacerse ya de corrido, sobre todo teniendo en cuenta que los días que quedan por delante son pocos.

Viernes, 23 de enero

18 h. – 20 h. En Pianista Martínez Carrasco-Eslida, Mercadillo Circular Solidario a beneficio de la Casa Ronald McDonald

19.30 h. En Camino Barcelona-Travesía Moncada, charla y homenaje al campeón del mundo de Moto E Héctor Garzó.

20 h. En Trinitat-Alboraia, charla “Evolució de la Pólvora a les festes. La Mascletà”, a cargo de Joan Talens y Álvaro Navarrete

20 h. En Grabador Jordán-Escultor Pastor, charla sobre la Fundación Casa Ronald McDonald

22.30 h. En Camino Barcelona-Travesía Moncada, charla homenaje a Ricardo Arias. A continuación, charla-coloquio con Jesús G. Thomas y exhibición de baile con Jesús y Marisa Viguer.

Agenda

Último día para inscribirse en la Macrodespertà.

Último día para inscribirse en el concurso de Maquetas y Maquetas de Escenas de la Exposición del Ninot

Sábado, 24 de enero

12 h. En Grabador Jordán-Escultor Pastor, charla sobre pirotecnia a cargo de Tamarit.

13 h. En Trinitat-Alboraia, “Últim Passacarrer”. Desfile del estandarte de la comisión, ofrenda en los lugares donde se ha plantado la falla a lo largo de la historia, acto de homenaje y presentación del nuevo.

17 h. En la Parroquia de Santa Cecilia, dansà de las comisiones de la Agrupación Quatre Carreres

18 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Ripalda-Sogueros (Sala l’Horta)

19.30 h. En Camino Barcelona-Travesía Moncada, charla sobre la comunidad sorda y la lengua de signos por FEsordCV. A continuacion, charla sobre Valentia-Balansya-Valencia, a cargo de María Hernández-Reinoso

22.30 h. En Camino Barcelona-Travesía Moncada, homenaje póstumo al ex presidente José Antonio March. A continuación, charla sobre teatro y musica con Carles Vicent Bori.

Domingo, 25 de enero

Toda la mañana. En la Plaza de los Fueros, Balls al Carrer.

Pedro Cabanes-Juan XXIII / Cuba-Puerto Rico / Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag / L’Algüer-Ingeniero Rafael Janini / Bailén-Xàtiva / Sant Antoni / Ingeniero José Sirera-Pío IX

10 h. En Villanueva de Castellón-Horticultor Galán, charla “Experiencias Propias”, con la participación de Lucía Santarrufina, corte de honor 2024 y Nuria Llopis, fallera mayor infantil de València 2006.

12 h. En Grabador Jordán-Escultor Pastor, Balls a la Fonteta. Actuación del grupo de baile de la comisión e invitadas. Quinto y Tapa.

12 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals (Salón del Duc · Casal)

12.30 h. En Venezuela-Agustín Sales, Balls al Carrer y Quinto y Tapa

12.30 h. En la falla Forn d'Alcedo, presentación de los bocetos de Poblats al Sud

17 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch (Canal)