La fallera mayor de Pintor Goya, Tino, Concha, José Miguel... el último homenaje de las Fallas
Las recompensas póstumas recuerdan a miembros de comisiones que han fallecido este año y que, en el caso de los "Brillants", se pueden entregar en un acto público
La asamblea de presidentes de Falla aprobó en su última reunión, por asentimiento y como un mero trámite, un procedimiento administrativo que puede parecer frío, pero que está llamado a generar una torrentera de emociones durante el mes de febrero. Cuando una persona fallece, la comisión puede solicitar para ella la concesión, a título póstumo, del "bunyol" inmediatamente superior y que le correspondía por sus años como componente de una comisión. Son recompensas que se tienen que aprobar dada su excepcionalidad.
Pero detrás de esta concesión más o menos rutinaria, hay muchas historias cargadas de emotividad y, lo que es más importante, un reconocimiento por parte de la comisión hacia alguien que se ha ido durante los últimos meses.
La concesión es menor de lo que cabría esperar porque, en una población de 120.000 personas, aquellas que fallecen son muchas y, salvo los que ya tienen el "brillants", es una cuestión de voluntad o de pensarlo por parte de las propias comisiones. Porque el Reglamento Fallero lo deja claro: "La JCF concederá a título póstumo a los falleros censados fallecidos durante el ejercicio fallero la recompensa posterior a la quel en ese momento poseyeran"; eso sí, "previa solicitud por escrito de su comisión y posterior aprobación por la asamblea general".
A lo largo del año han fallecido numerosos falleros y algunos de ellos muy significativos. No todos recibirán este premio porque la comisión se ha despistado. Y otros, como el ejemplo de Julián Carabantes, no lo puede recibir porque ya disponía de la recompensa más alta. Este año, JCF y Asamblea aprobaron dos "bunyols d'argent"; tres de oro, cinco de "llorer" y 19 de "brillants", así como varias más de juntas locales.
El recuerdo a Nerea
Si hay que destacar una de ellas, no cabe duda que la más sentida es el "llorer" solicitado por Pintor Goya para su fallera mayor en este 2026, Nerea Reyes. Su fallecimiento, tras un cáncer raro, ha ensombrecido el ejercicio de la comisión, que ha enlutado su escudo en las redes sociales. La vida continúa y los falleros siguen con los actos del día a día, pero el recuerdo a Nerea lo mantienen vivo durante todo el ejercicio. Incluso el día de la exaltación, que tuvo lugar un mes después de su fallecimiento, formó parte del programa oficial del mismo. Dada su juventud, la recompensa no es la de "brillants" aún. Lo entregarán a la familia, bien sea de forma particular o durante el acto de concesión de recompensas en la carpa, un clásico del programa.
Los "brillants" se entregan, si así quiere la familia, durante los actos de intercambios e imposiciones que forman parte del programa oficial y que tendrán lugar en las Atarazanas en dos fines de semana de febrero. Esto da pie a momentos excepcionalmente emotivos, que se repetirán este año.
Entre los galardonados está el que fuera presidente de Mariano Benlliure-Acequia Tormos, José Luis Llácer Navarro, cuyo fallecimiento ensombreció a la comisión del Empalme, que decretó tres días de luto en el casal.
O la multi-fallera de Doctor Sanchis Bergón y presidenta que lo fue de la Cofradía de la Virgen de Quart, Concha Sabater.
Cada fallero es una historia. Y los hay que marcan. Por ejemplo, en pleno mes de agosto, Ausias March-Na Rovella perdió a "Tino", Constantino Ramón Valero, el fallero del blusón tricolor, "ese fallero que conocimos un día cuando de repente bajó de casa con su llave inglesa, y se puso a montar aquel pabellón de chapa y mil tornillos que montábamos antiguamente, y en nada se hizo con toda la comisión, ya no era un vecino, era nuestro Tino, y así durante muchos, muchos años". Ahora le han hecho justicia con el "brillants".
Bielsa, "Maritere", "Basi"...
También lo recibirá el que fuera presidente de la Asociación de Empresarios de la Playa de las Arenas, José Miguel Bielsa, fallero del Parotet, comisión que también lo ha pedido para uno de sus fundadores, Luis Agustín Cerezo.
Cada fallero es una historia diferente. Así, lo recibirá "Basi", Basilio Peris, de Camino Barcelona o "Maritere", Teresa Sanahuja, "una fallera ejemplar, de casal, de las de toda la vida, con implicación y dedicación cuando ha sido necesario e incluso cuando no lo era", pedida por Séneca-Poeta Mas y Ros.
"Bunyols de Brillants" concedidos póstumamente
José Velasco Cuñat - Marqués de Montortal-José Esteve
Basilio Peris Rodríguez - Camino de Barcelona-Travesía de Moncada
Andrés Jiménez García - Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch
María Mercedes Serrano Martínez - Primado Reig – San Vicente de Paul
Concha Sabater López - Doctor Sanchis Bergón-Turia
María José Tamarit Siurana - Gloria-Felicidad-Tremolar
Josep Montañana Soriano - Islas Canarias-Trafalgar
José Sánchez Casavalls - Islas Canarias-Dama de Elche
Luis Monreal Roca y Raúl Pérez Tudela Vivó - Barón de Patraix-Cuenca
Constantino Ramón Valero Torralba - Ausiàs March-Na Rovella
Francisco Sanchis Tolsada - Gayano Lluch
Vicente Navarro Pilán - Calvo Acacio
Manuel Gallego Plaza - Lepanto-Don Juan de Aústria
José Luis Llácer Navarro - Mariano Benlliure- Acequia de Tormos
Teresa Sanahuja Almenar - Séneca-Poeta Mas i Ros
María Ramírez Martínez - Archiduque Carles-Músico Gomis
José Miguel Bielsa Calpe y Luis Agustín Cerezo - Avenida de Francia-Alfredo Toran y Olmos
Bunyols de Fulles de Llorer póstumos
Nerea Reyes Cuenca - Goya-Brasil
Consuelo Carañana Barberá - Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch
Raúl Marín Sánchez - Carrera San Luis-Avda. Dr. Waksman
Maru Puertes Blat - Sant Antoni
María José Collado Planells - Maestro Bellver-Mariano Rivera.
Bunyols d'Or póstumos
Patricia Ibáñez Vila - Quart Extramurs- Velázquez
Juan Vicente Bazán Catalá - Visitació-Oriola
Josep Peris Serra - Tarongers-Politècnic
Bunyols d'Argent póstumos
Carmen Pleite Broseta - Exposición - Micer Mascó
David López Fernández - Sant Antoni
