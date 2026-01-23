La fallera mayor de Pintor Goya, Tino, Concha, José Miguel... el último homenaje de las Fallas

La asamblea de presidentes de Falla aprobó en su última reunión, por asentimiento y como un mero trámite, un procedimiento administrativo que puede parecer frío, pero que está llamado a generar una torrentera de emociones durante el mes de febrero. Cuando una persona fallece, la comisión puede solicitar para ella la concesión, a título póstumo, del "bunyol" inmediatamente superior y que le correspondía por sus años como componente de una comisión. Son recompensas que se tienen que aprobar dada su excepcionalidad.

Pero detrás de esta concesión más o menos rutinaria, hay muchas historias cargadas de emotividad y, lo que es más importante, un reconocimiento por parte de la comisión hacia alguien que se ha ido durante los últimos meses.

La concesión es menor de lo que cabría esperar porque, en una población de 120.000 personas, aquellas que fallecen son muchas y, salvo los que ya tienen el "brillants", es una cuestión de voluntad o de pensarlo por parte de las propias comisiones. Porque el Reglamento Fallero lo deja claro: "La JCF concederá a título póstumo a los falleros censados fallecidos durante el ejercicio fallero la recompensa posterior a la quel en ese momento poseyeran"; eso sí, "previa solicitud por escrito de su comisión y posterior aprobación por la asamblea general".

A lo largo del año han fallecido numerosos falleros y algunos de ellos muy significativos. No todos recibirán este premio porque la comisión se ha despistado. Y otros, como el ejemplo de Julián Carabantes, no lo puede recibir porque ya disponía de la recompensa más alta. Este año, JCF y Asamblea aprobaron dos "bunyols d'argent"; tres de oro, cinco de "llorer" y 19 de "brillants", así como varias más de juntas locales.

Constantino, con su característico blusón, fallero de Ausias March / Falla Ausias March

El recuerdo a Nerea

Si hay que destacar una de ellas, no cabe duda que la más sentida es el "llorer" solicitado por Pintor Goya para su fallera mayor en este 2026, Nerea Reyes. Su fallecimiento, tras un cáncer raro, ha ensombrecido el ejercicio de la comisión, que ha enlutado su escudo en las redes sociales. La vida continúa y los falleros siguen con los actos del día a día, pero el recuerdo a Nerea lo mantienen vivo durante todo el ejercicio. Incluso el día de la exaltación, que tuvo lugar un mes después de su fallecimiento, formó parte del programa oficial del mismo. Dada su juventud, la recompensa no es la de "brillants" aún. Lo entregarán a la familia, bien sea de forma particular o durante el acto de concesión de recompensas en la carpa, un clásico del programa.

Nerea no ha dejado de aparecer en el programa de la Presentación de Pintor Goya / RLV

Los "brillants" se entregan, si así quiere la familia, durante los actos de intercambios e imposiciones que forman parte del programa oficial y que tendrán lugar en las Atarazanas en dos fines de semana de febrero. Esto da pie a momentos excepcionalmente emotivos, que se repetirán este año.

Entre los galardonados está el que fuera presidente de Mariano Benlliure-Acequia Tormos, José Luis Llácer Navarro, cuyo fallecimiento ensombreció a la comisión del Empalme, que decretó tres días de luto en el casal.

O la multi-fallera de Doctor Sanchis Bergón y presidenta que lo fue de la Cofradía de la Virgen de Quart, Concha Sabater.

Cada fallero es una historia. Y los hay que marcan. Por ejemplo, en pleno mes de agosto, Ausias March-Na Rovella perdió a "Tino", Constantino Ramón Valero, el fallero del blusón tricolor, "ese fallero que conocimos un día cuando de repente bajó de casa con su llave inglesa, y se puso a montar aquel pabellón de chapa y mil tornillos que montábamos antiguamente, y en nada se hizo con toda la comisión, ya no era un vecino, era nuestro Tino, y así durante muchos, muchos años". Ahora le han hecho justicia con el "brillants".

Bielsa, "Maritere", "Basi"...

También lo recibirá el que fuera presidente de la Asociación de Empresarios de la Playa de las Arenas, José Miguel Bielsa, fallero del Parotet, comisión que también lo ha pedido para uno de sus fundadores, Luis Agustín Cerezo.

Cada fallero es una historia diferente. Así, lo recibirá "Basi", Basilio Peris, de Camino Barcelona o "Maritere", Teresa Sanahuja, "una fallera ejemplar, de casal, de las de toda la vida, con implicación y dedicación cuando ha sido necesario e incluso cuando no lo era", pedida por Séneca-Poeta Mas y Ros.

"Bunyols de Brillants" concedidos póstumamente

José Velasco Cuñat - Marqués de Montortal-José Esteve

Basilio Peris Rodríguez - Camino de Barcelona-Travesía de Moncada

Andrés Jiménez García - Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch

María Mercedes Serrano Martínez - Primado Reig – San Vicente de Paul

Concha Sabater López - Doctor Sanchis Bergón-Turia

María José Tamarit Siurana - Gloria-Felicidad-Tremolar

Josep Montañana Soriano - Islas Canarias-Trafalgar

José Sánchez Casavalls - Islas Canarias-Dama de Elche

Luis Monreal Roca y Raúl Pérez Tudela Vivó - Barón de Patraix-Cuenca

Constantino Ramón Valero Torralba - Ausiàs March-Na Rovella

Francisco Sanchis Tolsada - Gayano Lluch

Vicente Navarro Pilán - Calvo Acacio

Manuel Gallego Plaza - Lepanto-Don Juan de Aústria

José Luis Llácer Navarro - Mariano Benlliure- Acequia de Tormos

Teresa Sanahuja Almenar - Séneca-Poeta Mas i Ros

María Ramírez Martínez - Archiduque Carles-Músico Gomis

José Miguel Bielsa Calpe y Luis Agustín Cerezo - Avenida de Francia-Alfredo Toran y Olmos

Concha Sabater, a la derecha, con Inmaculada Mata / Falla Bergón

Bunyols de Fulles de Llorer póstumos

Nerea Reyes Cuenca - Goya-Brasil

Consuelo Carañana Barberá - Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch

Raúl Marín Sánchez - Carrera San Luis-Avda. Dr. Waksman

Maru Puertes Blat - Sant Antoni

María José Collado Planells - Maestro Bellver-Mariano Rivera.

Bunyols d'Or póstumos

Patricia Ibáñez Vila - Quart Extramurs- Velázquez

Juan Vicente Bazán Catalá - Visitació-Oriola

Josep Peris Serra - Tarongers-Politècnic

Bunyols d'Argent póstumos

Carmen Pleite Broseta - Exposición - Micer Mascó

David López Fernández - Sant Antoni