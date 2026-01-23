El último acto del ejercicio con la estrella de Julián

La estrella de Julián Carabantes no faltó a su cita en la exaltación de las falleras mayores de la Agrupación del Marítim, ese acto emblemático que se celebra en el Palau de la Música. Es el último acto conjunto del colectivo tras una segunda parte de ejercicio trastocada por el fallecimiento del que fuera su emblemático presidente. Ahora, el colectivo se prepara -se tiene que preparar- para el reseteo completo, con nuevo presidente y nueva directiva.

La estrella fue el regalo que les hizo María Estela Arlandis durante su discurso en el homenaje a las preseleccionadas y ha presidido los actos público, como éste o el homenaje a la Senyera.

La estrella de Julián, en el atril / Fotofilmax

El acto volvió a celebrarse en el Palau de la Música / Fotofilmax

La despedida... al estandarte

Trinitat-Alboraia está celebrando su Semana Cultural y el domingo tiene previsto un acto de lo más original: un homenaje y despedida a su estandarte. La comisión, que en 2024 celebró el 75 aniversario, se suma a aquellas comisiones que hacen el “plan renove”de su particular pendón. Los años pasan y el emblema se convierte en una pieza histórica, pero ya deteriorada. Este domingo le darán una última vuelta por la demarcación, recordarán los lugares donde ha plantado y se presentará el nuevo, confeccionado en el atelier de Angelita Suay, mientras que éste pasará a una vitrina del casal. Si pasáis por casales veréis que cada vez hay más que conservan sus señas de identidad primigenias.

Llenazo (modo ironía)

El Congreso Fallero quiere cambiar las estructuras de la Junta Central Fallera. Entre otras cosas, mandando a cocheras al concejal, para que dirija la presidencia con el mando a distancia y teniendo un “presidente ejecutivo” como hombre de paja. Y quieren incrustar un secretario general, preferiblemente remunerado y sin titulación, elegido anualmente por la asamblea de presidentes.

Es menos trascendente en el día a día, pero también quieren que la asamblea elija el jurado de falleras mayores de forma exclusiva, sin que el presidente de turno pueda incluir jurados.

En enero, a dos meses de los días grandes, este fue el poder de convocatoria, participación y debate asambleario. Os recuerdo que el número de asistentes debía ser de 382 personas.

Convocatoria de la asamblea de enero / Fotofilmax

Aquel traje negro de Laura Mengó...

Estamos a una semana de las exaltaciones. El viernes por la noche se desvelará el color del espolín de Carmen Prades.

¿Os acordáis de esa noche en la que Laura Mengó bajó de su casa y se descubrió que lo había apostado todo al negro?

Laura Mengó desvela el espolín: negro azabache / Miguel Ángel Montesinos

Fieles a Doctors

Salva Banyuls y Néstor Ruiz han ido creciendo como taller hasta afianzarse en la élite. Este año plantarán por segunda vez en Especial. Y durante todo ese tiempo, nunca han faltado a su cita en Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá. Donde son ya los artistas más longevos de la historia de la comisión. "Esta cuina es una ruina" será el séptimo proyecto que plantarán en la demarcación -más uno infantil-. Les falta rematar con un primer premio que han rozado en alguna ocasión.

Para la infantil cambian y buscarán su suerte con el debut aquí de Santiago Parrado, que presenta "Bon día!"

Bocetos de Els Doctors de 2026 / RLV

Le película de Lisboa con Marina y María Estela

A lo largo de las próximas semanas os iremos mostrando algunos "tips" del viaje de Carmen Prades y Marta Mercader a Egipto para el Extra de Fallas 2026.

Siempre es muy especial ver a las representantes de las fiestas en unos paisajes inesperados. Aquí tenéis la película de 2024, cuando estuvimos con María Estela y Marina en Lisboa.

¡Por cierto, el Extra, en su versión papel, saldrá el sábado, 7 de marzo!