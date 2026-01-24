Carmen Prades vuelve a casa por la puerta grande

La presentación de las falleras mayores de Convento Jerusalén es uno de los acontecimientos del ejercicio y, sin duda, el más importante que protagonizan las comisiones que no optan a concurso. Este caso tiene siempre carácter de acontecimiento por las protagonistas, los mantenedores, el entorno, la trascendencia de la comisión, todos o algunos aspectos reunidos.

En esta ocasión, además, por el carácter extraordinario que tiene celebrarse en el Roig Arena y por el hecho de que las dos protagonistas, Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, son nietas del empresario Juan Roig.

Juana Paula y Carmen, falleras mayores de Convento en 2026 y 2025 / Fotofilmax

Carmen, la corte, Juana Paula y Trinidad y Paco Segura, en la antesala / Fotofilmax

La recepción en casa / Fotofilmax

Pero el evento supone también el regreso de la fallera mayor de València a su casa. Si bien es una costumbre que las representantes de la fiesta de la ciudad (fallera mayor y corte) siempre acuden a esta exaltación y a su cena posterior, en este caso el carácter es extraordinario porque Carmen Prades fue quien protagonizó este mismo acto hace apenas doce meses.

Carmen, hace doce meses, en la presentación de Convento / Rafa Cartagena

Doce meses después, con la corte, en el momento de ser llamada / Fotofilmax

Fue el día que estrenó el espolín "Libertad" de color verde, que después llevaría en su proclamación en el Ayuntamiento. El mantenedor fue su propio padre, Carlos Prades. Y en las siguientes semanas, su reinado no pudo ser más redondo, con el primer premio de Sección Especial, el NInot Indultat y la parte solidaria de presidir la "plantà" y "cremà" del proyecto SOM, la falla auspiciada desde los Nelos de la comisión en Paiporta.

Carmen regresó, con el mismo "Libertad" verde, para participar íntegramente del acto, pero ahora en su nueva condición y a apenas una semana de protagonizar su gran momento, con su propia exaltación en el Palau de la Música. Las trece fueron llamadas al escenario para cumplimentar a Juan Paula, siendo más especial que nunca el momento de llamar a su fallera más ilustre, en su particular regreso a casa.

Al acabar, Carmen se sumó a un clásico de la comisión: la fotografía de familia con la nueva fallera mayor.

En la foto de familia / Fotofilmax

Y el domingo, la que vuelve es Martina

Este año, además, la "vuelta a casa" será por partida doble, porque en la exaltación infantil también se dará la bienvenida a Martina Songel, como componente de la corte de honor.

De hecho, Convento Jerusalén ha protagonizado el doblete de este año. Raro es el ejercicio en el que una comisión no consigue que sus dos representantes, que previamente han superado la preselección, consigan uno de los 26 puestos de honor. Por una mera cuestión estadística -la no menos notable cantidad de comisiones que superan la fase de sector-, el doblete es una situación minoritaria, pero real.

Carmen y Martina Songel, en su proclamación en el casal de Convento / R. Cartagena

Los últimos dobletes

Sirvan los ejemplos: el año pasado lo consiguió el Parotet con la presencia de Mireia Mansilla en la corte mayor y Mónica García en la infantil. Pero es que en 2024 lo lograron tres: Gayano Lluch (Nuria Solaz y Paula Escribano), Conde Salvatierra (Celia Fuster y Lola López) y Els Doctors (Carmen Mollá y Rocío Paredes)

Convento Jerusalén ya vivió el doblete en 2023 (Cristina Madrero y Daniela Segura), una dupla que también disfrutaron en Matías Perelló-Luis Santángel (Ana Fernández y María Requeni). Pero ese año (en el que también hubo tres dobletes) se dio el mismo caso que en el actual, en el que una de las protagonistas del doblete ha sido fallera mayor de València: Laura Mengó y Vera Pérez, para l'Antiga de Campanar.

Hablando de dobletes, este año también se ha dado la nada usual circunstancia de que las dos falleras mayores de València pertenecen al mismo sector, La Roqueta-Arrancapins, algo que no ocurría desde hacía más de dos décadas.