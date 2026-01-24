El Roig Arena estrena la presentacion de la falla Convento Jerusalén

El Roig Arena se ha estrenado como escenario para la celebración de una presentación fallera. Que no podía ser otra que la de Convento Jerusalén-Matemático Marzal y que no podía ser otra que la de Juana Paula Centeno Roig, en un combo de presentaciones que se completará el domingo con el de la infantil, Trinidad Ferrer Roig.

Los cargos representativos de la comisión en el ejercicio 2026 son para dos de las nietas del empresario Juan Roig y Hortensia Herrero e hijas de las hermanas mellizas Carolina y Hortensia Roig, quienes en su momento también fueron falleras mayores de la comisión.

El Roig Arena se transformó en "Verde Convento" / Moisés Domínguez

El estreno del recinto deportivo y de eventos durante este año ha trasladado la celebración a uno de sus salones, en el que se ha replicado el escenario habitual de la comisión para la imposición de las bandas, siguiendo la liturgia habitual de la comisión.

En cualquier caso, en esta ocasión tenía los aditamentos propios de un lugar tan emblemático. Tanto, como que la cubierta exterior del Roig Arena se iluminó con el color corporativo "Verde Convento", mientras que en el "Ojo" se fijó la fotografía de Juana Paula.

El "Soto" de color azul / Fotofilmax

La imposición de la banda / Fotofilmax

Con su padre y mantenedor, el empresario Roberto Centeno / Fotofilmax

Un "Soto" azul

En el momento de llegar se desveló el secreto mejor guardado: el traje. Confeccionado por Amparo Fabra, Juan Paula llevó un espolín Soto, de color azul, acompañado de un aderezo de Vicente Gracia.

Ejerció de mantenedor su padre, el empresario Roberto Centeno, de la misma forma que el domingo lo hará también en la infantil Jesús Ferrer.

Aspecto del salón de eventos del Roig Arena / RLV

A la fiesta acudió la fallera mayor de València, Carmen Prades, quien ocupó es mismo lugar el año pasado como fallera mayor de la comisión, junto a su corte de honor. Así como las comisiones invitadas, tanto de la Agrupacíon como de la Federación de Especial.