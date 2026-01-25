NOTICIAS DE FALLAS
Catalá ejerce de mantenedora en Grabador Esteve
La alcaldesa fue la encargada del discurso para la comisión de Pla del Remei, celebrada este fin de semana
Sin hacer ruido, la alcaldesa María José Catalá ha ejercido de mantenedora este fin de semana. Ha sido en la exaltación de las falleras mayores de Grabador Esteve-Cirilo Amorós, Marta Jiménez Morera y Carmen Gómez-Ferrer Alonso, celebrada en la sala Canal. Hay vínculos personales muy fuertes y aceptó ser la encargada del discurso institucional del acto.
La comisión de Grabador Esteve tiene este año más relaciones con este protocolo puesto que de aquí mismo es Cuchita Lluch, la elegida por Catalá para hacer el discurso de la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader.
Vuelta a casa de Anabel
Las visitas a las presentaciones de la corte de honor son muy especiales para cada una de ellas y en estos dos últimos fines de semana se han multiplicado. Ya os mostraremos una antología gráfica. Pero también es motivo de vuelta a casa las presentaciones de bocetos conjunta. Razón por la que Anabel Calero, que ha devuelto la corte de honor a la falla del Palmar, fue recibida con multiplicadas ovaciones en el acto de la Agrupación de Poblats al Sud.
El acto, por cierto, se celebró en el casal del Forn d'Alcedo, que ha multiplicado su tamaño después de que, una vez arreglado tras ser arrasado por la dana, se hayan quedado también con un bajo contiguo de un negocio que no ha podido reabrir.
Agenda
La JCF recordó en el último pleno que para bajar el camión con los ninots de la Exposición a la Ciudad de las Artes hay que rellenar el papel de autorización y que las fallas que necesitan punto de luz deben solicitarlo en el mail de festejos@fallas.com hasta el 26 de enero.
La propuesta de Ramiro de Maeztu-Humanista Furió
Ramiro de Maeztu-Humanista Furió cambió de artistas el pasado año y mantuvo sus buenos resultados. Después de varios ejercios con SacabutxArt le dio la opción a Javier Rico y mantuvo la línea con un séptimo premio. Este año vuelven en la Tercera B con el proyecto dedicado a la realeza, caracterizado también por los colores calidos y los planos modernos.
Para la infantil tambien repiten con José Campillo, quien tomará parte en la Sección Cuarta, donde se estrenó el año pasado con un undécimo premio.
Retro
De nuestro archivo, la falla Avenida del Oeste celebró en 2023 su 75 aniversario. Y esta fue la Ofrenda, con sus falleras mayores históricas.
