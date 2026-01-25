Convento Jerusalén finaliza las exaltaciones con la fiesta infantil de Trinidad Ferrer Roig

La presentación de Trinidad Ferrer Roig como fallera mayor infantil ha completado la dupla de exaltaciones de la comisión de Convento Jerusalén, un acto que se ha caracterizado en su edición de 2026 por ser la primera vez que un acto de este estilo se celebra en el Roig Arena y por tratarse, en los dos casos, de sendas nietas del empresario Juan Roig y Hortensia Herrero.

A la vez que, en la zona deportiva, el València Basket femenino disputaba partido de liga, una de las salas de eventos volvía a transformarse en salón de celebraciones para instalar en ella el escenario habitual, con el trono de la comisión, que guardan en el casal para estas ocasiones.

Si el viernes fue Juana Paula Centeno, en esta ocasión ha sido Trini, hija de Hortensia Roig -fallera mayor de la comisión en su momento y previamente componente de la corte de honor de la fallera mayor de València de 1993- y el empresario Jesús Ferrer. Precisamente ha sido "Suso" el encargado de dirigirse a ella como mantenedor.

Si el viernes Juana Paula estrenó un espolín "Soto" en color azul, confeccionado por Amparo Fabra, en esta ocasión Trini ha aparecido para la ocasión un espolín "Reina", en tonalidad roja, realizado por 1700.

Marta, en casa de Martina

Como suele ser habitual, la fallera mayor infantil de València y su corte de honor hacen parada siempre en este acto. En este caso con dos valores añadidos: Marta Mercader es de una falla vecina del sector y agrupación, Alberic-Heroi Romeu. Pero además, en este caso en la corte de honor estaba la fallera mayor infantil de Convento de 2025, otra ganadora de primer premio de Especial, Martina Songel, quien ahora pasea también el nombre de Convento por lo más alto de la fiesta.