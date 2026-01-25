¿Por qué la Corte de Honor se convierte en "Tribunal de Honor"?

Cada poco tiempo, una parte de la ciudadanía fallera se solivianta con la Junta Central Fallera cuando, en sus redes sociales, denomina a la corte de honor como "Tribunales de Honor". Los comentarios en los posts son garantía de reproches de escandalizada gente del mundillo, criticando al organismo fallero porque es inadmisible que se les denomine de esa forma.

¿Se han vuelto locos en la JCF, inventándose una denominación que no existe? Pues la verdad es que no. Realmente, la culpa la tienen... los propios usuarios. Y seguramente, sin haberse dado cuenta.

Cada persona que tiene Facebook/Meta tiene una configuración, que incluye el idioma preferente. Si el usuario lo tiene en castellano, la propia red social, queriendo hacerle un favor, procederá a traducir automáticamente aquel post que le llegue en otro idioma. Por ejemplo, en valenciano.

Ese texto no se puede ni corregir ni editar. Es un servicio de Zuckerberg, pero es intocable.

¿Qué ocurre? Que las Fallas tienen un léxico tan específico que el algoritmo es incapaz de reconocerlo. Por lo que procede a traducirlo a su leal saber y entender.

Si "la máquina" lee "Cort d'Honor", traduce "Cort" como "Court", que en inglés es "Tribunal" -"la corte" es un tribunal tradicional en el mundo anglosajón. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo es "La Corte Suprema".

Consecuencia: para Facebook, ese texto quiere decir "Tribunales de Honor". Y si es la infantil, es "Tribunal de Honor del Niño"

No, a ningún miembro de la delegación de medios se le ha ido la olla y se ha inventado un cargo nuevo para las jovenes que acompañan a Carmen Prades o a Marta Mercader.

A partir de ahí, basta entrar en muchas otras páginas para encontrar traducciones de lo más surrealista. Es lo que tiene el idioma fallero.

El tribunal de honor de Meta / RLV

Las "Grandes Cataratas"

Las propias Fallas. Que si escribes, como tiene que ser, "Falles Grans" o "Falleres Majors", corres un serio riesgo de que Face hable de "Grandes Cataratas" (Las "Niagara Falls" son eso: las Cataratas del Niágara porque son "caídas" de agua).

En Ripalda-Beneficencia no tiene "Quadre d'Honor", sino "Honor Roll". En Bilbao-Maximiliano Thous pensaban que "anaren a la processó de Mª Auxiliadora", pero no: la patrona es "Mª Assitant".

Y es que, en lugar de enfadarse, hay que tomárselo con humor. ¿Cómo se dice camión en inglés? "Truck". Con lo que cada verano se premia a los "Campeones de Sector de Camionetas"... aunque lo que hacen es jugar al truc.

Las "Grandes Cataratas" / RLV

Y a veces puedes meter en un lío a alguien que quiere, simplemente, hacer un concurso: el Casal Bernat i Baldoví abrió plazo "per a que les comissions puguen inscriure's". Y eso se convirtió en que abrían plazo para "la determinación de ingresar comisiones".

Estas explicaciones hubo que darlas, por ejemplo, en la falla Luis Lamarca-Velázquez, después de que un día, corazones de buen alma, pusieran "Fallers... estem plantant" y los seguidores lo recibieran con un ofensivo "Cabrones... estamos plantando".

¿Y el artista "Javito"? Javier Álvarez-Sala Salinas se convierte en "Salinas Room".

"Sostenedor"... y muerto

O la engañifa que fue para Pepe Pastor, cuando creía que en la Agrupación de Fallas de Burjassot contaban con él para ser "Mantenidor" y, de repente se convirtió en "Guardan de la Alabanza". Para otros, como Moncho Cebriá, no fue "Guardan", sino "Sostenedor". Y además, se murió, porque al ser "Faller", es "Fallen"; es decir, "Caído".

Pastor, Gardan de la Alabanza / RLV

Y Moncho Cebriá es "Sostenedor" / RLV

Y hay veces que deciden cambiar el sentido completamente, pintando un escenario de catástrofe. El que tenía Ramiro de Maeztu-Leones, que el día de la exaltación de 2023 señalaba feliz que "Al final tot arriba"... para que Facebook lo convirtiera en "Todo se viene abajo al final".

Las quejas son con la corte de honor por ser "Tribunales", pero otro clásico es cuando se escribe "Ninot". Ahí, el algoritmo, el gnomo, o quien sea, se pasa de listo y lo convierte en "La Muñeca" o "La Marioneta". Destando no pocas y furibundas críticas.

El Tirant de Na Jordana, traducido en Facebook, con su "repollo" y el "Letter Throw" / RLV

El "Letter-Throw" y el "repollo-laboratorio" de Na Jordana

Pero los hay mucho mejores: Na Jordana no celebra el "Tirant de Lletra". Ahí, la red ya ni lo pelea de traducirlo: es el "Letter Throw".

Pero si esto merece un Tribunal, y no de honor, sino judicial, el post continúa: "i la colla El Cudol, per la vostra col·laboració". ¿Cómo salió en la traducción? "y la pandilla El Cudol por su repollo·laboratorio".

Cómo solucionarlo...

En definitiva, no: no hay Tribunales de Honor, sino un pequeño enlace, en el mismo post, que pone "Ver Original". Pinchándolo, se acaba el enfado porque aparece un diáfano "Cort d'Honor". O reconfigurar el idioma.