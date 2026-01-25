El "templo de Juanes" pone en valor la falla Sancho Tello de 2026
Nueve años después, la comisión de la Avenida de Aragón se reestrena en la categoría de bronce
"El temple del tribut" es el lema del proyecto con el que Vicente Sancho Tello-Chile regresa, nueve años después, a la categoría de bronce de las Fallas.
Hay que remontarse a 2017 para contemplar la última presencia, de la mano de un por entonces artista en formación en las categorías superiores, sin dar aún el salto a Especial, David Sánchez Llongo. Desde entonces, la comisión de la avenida de Aragón ha transitado por la zona noble, pero especialmente en Segunda A.
Abonados a los premios de dos dígitos, el pasado ejercicio se hicieron con los servicio de "J de Juanes", grupo formado por Juan Manuel Varó y Juan Ramón Núñez, quienes se habían presentado en València en la vecina comisión de Polo y Peyrolón. Sin embargo, es en Pelayo-Matemático Marzal y Reino de València-San Valero donde presentaron proyectos en secciones más altas, las Terceras.
El año que viene ya avisaron
El pasado ejercicio ya dio a Vicente Sancho Tello un octavo premio, el mejor de su era moderna, en Segunda A. Ahora, con el censo disparado (ocupa el puesto 35º del escalafón), dan un salto con la intención de hacer permanente su presencia en el escalón superior. En este caso juegan con una cuidada escenografía para desarrollar la crítica económica, con personajes fantásticos y expresivos, una marca de la casa desde que se presentaron el primer año en València con el chamán de la Exposición del Ninot.
La falla infantil correrá a cargo de Ángel Navarro por sexta vez. El pasado ejercicio también redondeó los excelentes resultados al obtener el cuarto premio, el mejor de la era moderna.
Participantes en Primera B de las Fallas 2026
Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €
Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €
Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín - Marina Puche - 41.000 €
Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €
Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €
Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €
Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €
Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €
Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €
Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €
Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €
Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €
Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €
Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €
Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €
