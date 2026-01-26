La corte de honor alcanza los 100 actos falleros... en 100 días
La fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor han alcanzado la cifra a un ritmo de agenda casi de embajadoras profesionales
Con la presentación de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, en la que recibieron a una de sus componentes, Paula Castell, la corte de honor de la fallera mayor de València ha alcanzado la cifra de cien actos. Que han cumplido en 105 días desde que llevan en el cargo. Una proporción "a acto por día" que incluso habría sido "clavada" si algunos de los compromisos de la agenda no se hubiesen aplazado por culpa de las hasta tres suspensiones que llevan sufridas -dos por luto oficial y una por alerta meteorológica- desde que iniciaron su periplo por lo más alto de la fiesta.
El volumen de agenda supone un concepto de cargo casi profesional. Y más si se tiene en cuenta que, conforme avance el calendario, el volumen de compromisos será mayor. La realidad tangible es que las elegidas se ven obligadas a pausar cualquier actividad personal o profesional, más allá del "mundo Fallas" y que, sobre todo a partir de ahora, sus realidades serán las de solicitar excedencias o permisos no remunerados. Eso, aquellas que no hayan decidido de antemano dar por pausada su actividad persona, coincidiendo con la finalización de carreras, bolsas de trabajo o similar. La propia fallera mayor, Carmen Prades, que trabaja en la empresa familiar, pausó su cargo de Adjunta a Dirección en Grupo Torres hasta nueva orden.
Al regreso de unos meses inolvidables, la realidad para cada una puede cambiar, teniendo que buscar nuevos rumbos profesionales o, en el mejor de los casos, teniendo que recuperar el tiempo perdido. Pero en eso no piensan, seguro, un grupo de falleras que, a pesar de pertenecer a un grupo de edad mucho mayor que en épocas anteriores, no dudan en presentarse y anteponer lo que supone el cargo a cualquier proyecto de futuro que, consideran, puede esperar con tal de vivir esta experiencia.
Y además, el "reinado invisible"
La lista es metódica pero los cien actos no son todos, porque también existe el "reinado invisible": toda la serie de reuniones informativas con la JCF, probaturas con los indumentaristas, entrevistas -que ahora se multiplicarán- y hasta las propias reuniones personales, que forman parte de su nuevo día a día.
La historia empezó el 13 de octubre con la Telefonada. Al día siguiente fue la Proclamación y el estreno en un acto fallero, el que ya es casi un clásico: la "Festa per a Tots" de la Federación de Especial, al que siguieron la Senyera del Marítim y un acto de agradecimiento de la falla Camino de Alba-Castillo de Cullera a entidades y particulares que colaboraron en su reconstrucción tras la dana. Los primeros pasos que se han completado, hasta llegar al centenar, el 25 de enero.
Unos cargos por explotar todavía
Este centenar de actos tienen dos componentes principales: las actividades de la Junta Central Fallera y las de las comisiones. No es, ni más ni menos, que servir a su particular nicho. Aunque siempre se ha teorizando -pasando a la práctica en contadas ocasiones- que la figura de las embajadoras de la fiesta está más que por explotar en ámbitos más allá de los propios de la fiesta fallera.
Unas cifras que Carmen Prades, en solitario, multiplica, y en el que no le andan a la zaga ni Marta Mercader en solitario ni acompañadas de la corte infantil, en este caso con la obligación propia de saber que el cargo no les puede hacer descender el rendimiento escolar.
Divididas por bloques se pueden señalar 21 actos que corresponden a concursos oficiales de la JCF. Fundamentalmente, el "play back", aunque este año han acudido hasta a tres sesiones del concurso de teatro. Otras trece son 13 son otro tipo de actos de la Junta Central Fallera, incluyendo los primeros del programa oficial. Es decir, desde la Telefonada a la Gala de la Pirotecnia, pasando por la asistencia al pleno y a la asamblea o el brindis de navidad. Y 14 de ellos están relacionados con su propia indumentaria, incluyendo la presentación oficial de algunos de los proveedores. Eso, sin contar las visitas a los diferentes talleres para las probaturas.
Hay 17 actos de exaltaciones, tanto de comisiones como de Agrupaciones. Entre ellos, los prioritarios siempre son los de las comisiones de la corte, que están prácticamente todos finalizados. Pero también los hay que se incorporan aprovechando tanto que se ha cursado invitación como porque hay posibilidad de ir.
La presentación conjunta de bocetos tiene casi de oficio la invitación a la comitiva, que ha acudido puntualmente a ellas. Y también a las de los dos grandes colectivos: la Federación de Especial -que, tradicionalmente, es su primera salida a una "prueba de exteriores"- y la de Primera A.
Los 100 actos, por bloques
21 Concursos de la JCF
17 Exaltaciones
14 Actividades de la Indumentaria
13 Actos de comisiones y agrupaciones
13 Actos de la Junta Central Fallera
10 Presentaciones de Bocetos
3 Invitaciones a eventos deportivos
3 Actos de otras concejalías
2 Actos del Gremio de Artistas Falleros
4 Varios
Otros tres compromisos también son municipales, pero de la Concejalía de Fiestas, relacionados con la Navidad. Tres son asistencia a eventos deportivos de los grandes clubes de la ciudad. También hay que contar con 13 actos de comisiones y agrupaciones, que suelen servir para conocer las particularidades de la fiesta más allá de la realidad de la propia falla de cada una. Empezaron con la Senyera del Marítim y han incluido, por ejemplo, el homenaje a Joan Blasco de Joaquín Costa-Burriana, el homenaje a Manuel Algarra o participar en el concurso La Primera en la Frente.
Hay dos exposiciones del Gremio de Artistas Falleros y otras cuatro son un "bidón" donde estarían dos visitas a patrocinadores, la Cena de Cortes y la participación en la prueba de exteriores de Maestros de la Costura, que compartieron con las falleras de 2025 y 2024.
Esta semana, todos los días
Y esto no ha hecho más que empezar, puesto que la agenda, de aquí al 19 de marzo, irá cargándose cada vez más. Esta semana, sin ir más lejos, es casi un monográfico de ellas mismas: desde la Gala de la Indumentaria del lunes a una serie de recepciones de material de los proveedores (delantales y manteletas, blusones, parkas y peinetas) hasta llegar al jueves, en que tendrá lugar el ensayo de las Exaltaciones. Y el viernes, su gran día: la imposición de bandas.
Los 100 actos de Carmen Prades + Corte de Honor
1. Telefonada
2. Proclamación
3. Una Festa per a Tots
4. Senyera del Marítim
5. Acto gratitud por la dana en Camino de Alba
6. Visita Escuela Gremio Sastres y Modistas
7. Concurso Play Back JCF Individual
8. Concurso Play Back JCF Individual
9. Espai Indumentaria
10. Exposición Rafael Boluda Gremio Artistas
11. Concurso La Primera En la Frente
13. Toma medidas de los zapatos
14. Presentación de las Telas
15. Concurso Play Back JCF Grupos B
16. Toma medidas bandas
17. Participación en Maestros de la Costura
18. Concurso Play Back JCF Grupos B
19. Concurso Play Back JCF Grupos B
20. Curso CRE
21. Feria del Coleccionismo
22. Balls al Carrer
23. Presentación del Cartel de Fallas
24. Toma de medidas de los blusones
25. Concurso Play Back JCF
26. Eleción talla y color de parkas
27. Concurso Play Back JCF Grupos A
28. Presentación Bocetos Primera A
29. Cena de Cortes
30. Final Bolos y Tenis de Mesa
31. Cocierto Solidario En Vena
32. Final del Campeonato de Petanca
33. Final del Campeonato de Baloncesto 3x3
34. Toma de medidas de los aderezos
35. Inauguración Luces Nuevo Centro
36. Concurso Play Back JCF Grupos A
37. Inauguración Luces de Navidad
38. Inauguración Luces El Corte Inglés
39. Acto homenenaje a Manuel Algarra
40. Exaltación San Vicente-Marvá
41. Exaltación Cuba-Literato Azorín
42. Exaltación Malvarrosa
43. Exaltación Joaquin Costa-Conde Altea
44. Exaltación Carretera Escrivá
45. Exaltación Plaza de España
46. Concurso de Teatro de la JCF
47. Entrega Pañolones
48. Presentación Bocetos Rascanya
49. Entrega de los premios Seu-Xerea-Mercat
50. Pleno de la JCF
51. Concurso de Teatro de la JCF
52. Concurso Play back JCF. Final Individual
53. Maratón de València
54. Exaltación Virgen de la Fuensanta
55. Exaltación Doctor Collado
56. Concurso Play back JCF. Final Grupos B
57. Concurso Play back JCF. Final Grupos A
58. Brindis de Navidad con las comisiones
59. Exaltación Marqués de Montortal-José Esteve
60. Presentación Bocetos Mercado Jesús
61. Partido Levante UD - Villarreal CF
62. Asamblea de Presidentes
63. Brindis de Navidad en la JCF
64. Visita a primeros premios de Belenes
65. Comida de Navidad de la Federación de 1ªA
66. Partido Valencia Basket
67. Visita Expojove
68. Cabalgata Reyes Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
69. Cabalgata Reyes
70. Desfile Solidario
71. Exposición de Vicente Almela
72. Bocetos Mestalla-Benimaclet
73. Exaltación Mossen Josep-Cuenca
74. Presentación Bocetos Olivereta
75. Exaltación Sueca-Literato Azorín
76. Fotografía Programa Mano Exaltación
77. Pasodobles Falleras Mayores
78. Presentación Bocetos Gran Vía
80. Cancanes Segundo Traje
81. Concurso de Teatro de la JCF
82. Curso de Automaquillaje
83. Entrega de la posticería
84. Cancanes Primer Traje
85. Presentación Bocetos Centro
86. Presentación Matías Perelló-Luis Santángel
87. Gala de la Pirotecnia
88. Centenario Creu i Mislata
89. Presentación Exposición-Micer Mascó
90. Presentación Bocetos Carmen
91. Presentación Bocetos Patraix
92. Finales Campeonato Tenis
93. Exaltación FFMM Marítim
94. Premio Una de Primera
95. Entrega Aderezos Segundo Traje
96. Exaltación Convento Jerusalén
97. Exaltación Padre Doménech-Pío XII
98. Presentación Bocetos Poblats al Sud
99. Finales del Padel
100. Exaltación Conde Salvatierra
