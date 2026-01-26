La corte de honor alcanza los 100 actos falleros... en 100 días

Con la presentación de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, en la que recibieron a una de sus componentes, Paula Castell, la corte de honor de la fallera mayor de València ha alcanzado la cifra de cien actos. Que han cumplido en 105 días desde que llevan en el cargo. Una proporción "a acto por día" que incluso habría sido "clavada" si algunos de los compromisos de la agenda no se hubiesen aplazado por culpa de las hasta tres suspensiones que llevan sufridas -dos por luto oficial y una por alerta meteorológica- desde que iniciaron su periplo por lo más alto de la fiesta.

El volumen de agenda supone un concepto de cargo casi profesional. Y más si se tiene en cuenta que, conforme avance el calendario, el volumen de compromisos será mayor. La realidad tangible es que las elegidas se ven obligadas a pausar cualquier actividad personal o profesional, más allá del "mundo Fallas" y que, sobre todo a partir de ahora, sus realidades serán las de solicitar excedencias o permisos no remunerados. Eso, aquellas que no hayan decidido de antemano dar por pausada su actividad persona, coincidiendo con la finalización de carreras, bolsas de trabajo o similar. La propia fallera mayor, Carmen Prades, que trabaja en la empresa familiar, pausó su cargo de Adjunta a Dirección en Grupo Torres hasta nueva orden.

Paula Castell es recibida en Conde Salvatierra en el acto 100 de la corte de honor / Fotofilmax

Al regreso de unos meses inolvidables, la realidad para cada una puede cambiar, teniendo que buscar nuevos rumbos profesionales o, en el mejor de los casos, teniendo que recuperar el tiempo perdido. Pero en eso no piensan, seguro, un grupo de falleras que, a pesar de pertenecer a un grupo de edad mucho mayor que en épocas anteriores, no dudan en presentarse y anteponer lo que supone el cargo a cualquier proyecto de futuro que, consideran, puede esperar con tal de vivir esta experiencia.

Y además, el "reinado invisible"

La lista es metódica pero los cien actos no son todos, porque también existe el "reinado invisible": toda la serie de reuniones informativas con la JCF, probaturas con los indumentaristas, entrevistas -que ahora se multiplicarán- y hasta las propias reuniones personales, que forman parte de su nuevo día a día.

La historia empezó el 13 de octubre con la Telefonada. Al día siguiente fue la Proclamación y el estreno en un acto fallero, el que ya es casi un clásico: la "Festa per a Tots" de la Federación de Especial, al que siguieron la Senyera del Marítim y un acto de agradecimiento de la falla Camino de Alba-Castillo de Cullera a entidades y particulares que colaboraron en su reconstrucción tras la dana. Los primeros pasos que se han completado, hasta llegar al centenar, el 25 de enero.

La "Festa per a Tots" fue la primera "prueba de exteriores" / Moisés Domínguez

Unos cargos por explotar todavía

Este centenar de actos tienen dos componentes principales: las actividades de la Junta Central Fallera y las de las comisiones. No es, ni más ni menos, que servir a su particular nicho. Aunque siempre se ha teorizando -pasando a la práctica en contadas ocasiones- que la figura de las embajadoras de la fiesta está más que por explotar en ámbitos más allá de los propios de la fiesta fallera.

Unas cifras que Carmen Prades, en solitario, multiplica, y en el que no le andan a la zaga ni Marta Mercader en solitario ni acompañadas de la corte infantil, en este caso con la obligación propia de saber que el cargo no les puede hacer descender el rendimiento escolar.

Divididas por bloques se pueden señalar 21 actos que corresponden a concursos oficiales de la JCF. Fundamentalmente, el "play back", aunque este año han acudido hasta a tres sesiones del concurso de teatro. Otras trece son 13 son otro tipo de actos de la Junta Central Fallera, incluyendo los primeros del programa oficial. Es decir, desde la Telefonada a la Gala de la Pirotecnia, pasando por la asistencia al pleno y a la asamblea o el brindis de navidad. Y 14 de ellos están relacionados con su propia indumentaria, incluyendo la presentación oficial de algunos de los proveedores. Eso, sin contar las visitas a los diferentes talleres para las probaturas.

Presentación de las telas de sus trajes oficiales / Moisés Domínguez

Hay 17 actos de exaltaciones, tanto de comisiones como de Agrupaciones. Entre ellos, los prioritarios siempre son los de las comisiones de la corte, que están prácticamente todos finalizados. Pero también los hay que se incorporan aprovechando tanto que se ha cursado invitación como porque hay posibilidad de ir.

La presentación conjunta de bocetos tiene casi de oficio la invitación a la comitiva, que ha acudido puntualmente a ellas. Y también a las de los dos grandes colectivos: la Federación de Especial -que, tradicionalmente, es su primera salida a una "prueba de exteriores"- y la de Primera A.

Los 100 actos, por bloques 21 Concursos de la JCF 17 Exaltaciones 14 Actividades de la Indumentaria 13 Actos de comisiones y agrupaciones 13 Actos de la Junta Central Fallera 10 Presentaciones de Bocetos 3 Invitaciones a eventos deportivos 3 Actos de otras concejalías 2 Actos del Gremio de Artistas Falleros 4 Varios

Otros tres compromisos también son municipales, pero de la Concejalía de Fiestas, relacionados con la Navidad. Tres son asistencia a eventos deportivos de los grandes clubes de la ciudad. También hay que contar con 13 actos de comisiones y agrupaciones, que suelen servir para conocer las particularidades de la fiesta más allá de la realidad de la propia falla de cada una. Empezaron con la Senyera del Marítim y han incluido, por ejemplo, el homenaje a Joan Blasco de Joaquín Costa-Burriana, el homenaje a Manuel Algarra o participar en el concurso La Primera en la Frente.

Hay dos exposiciones del Gremio de Artistas Falleros y otras cuatro son un "bidón" donde estarían dos visitas a patrocinadores, la Cena de Cortes y la participación en la prueba de exteriores de Maestros de la Costura, que compartieron con las falleras de 2025 y 2024.

Esta semana, todos los días

Y esto no ha hecho más que empezar, puesto que la agenda, de aquí al 19 de marzo, irá cargándose cada vez más. Esta semana, sin ir más lejos, es casi un monográfico de ellas mismas: desde la Gala de la Indumentaria del lunes a una serie de recepciones de material de los proveedores (delantales y manteletas, blusones, parkas y peinetas) hasta llegar al jueves, en que tendrá lugar el ensayo de las Exaltaciones. Y el viernes, su gran día: la imposición de bandas.

Los 100 actos de Carmen Prades + Corte de Honor

1. Telefonada

2. Proclamación

3. Una Festa per a Tots

4. Senyera del Marítim

5. Acto gratitud por la dana en Camino de Alba

6. Visita Escuela Gremio Sastres y Modistas

7. Concurso Play Back JCF Individual

8. Concurso Play Back JCF Individual

9. Espai Indumentaria

10. Exposición Rafael Boluda Gremio Artistas

11. Concurso La Primera En la Frente

12. Homenaje Joan Blasco

13. Toma medidas de los zapatos

14. Presentación de las Telas

15. Concurso Play Back JCF Grupos B

16. Toma medidas bandas

17. Participación en Maestros de la Costura

18. Concurso Play Back JCF Grupos B

19. Concurso Play Back JCF Grupos B

20. Curso CRE

21. Feria del Coleccionismo

22. Balls al Carrer

23. Presentación del Cartel de Fallas

24. Toma de medidas de los blusones

25. Concurso Play Back JCF

26. Eleción talla y color de parkas

27. Concurso Play Back JCF Grupos A

28. Presentación Bocetos Primera A

29. Cena de Cortes

30. Final Bolos y Tenis de Mesa

31. Cocierto Solidario En Vena

32. Final del Campeonato de Petanca

33. Final del Campeonato de Baloncesto 3x3

34. Toma de medidas de los aderezos

35. Inauguración Luces Nuevo Centro

36. Concurso Play Back JCF Grupos A

37. Inauguración Luces de Navidad

38. Inauguración Luces El Corte Inglés

39. Acto homenenaje a Manuel Algarra

40. Exaltación San Vicente-Marvá

41. Exaltación Cuba-Literato Azorín

42. Exaltación Malvarrosa

43. Exaltación Joaquin Costa-Conde Altea

44. Exaltación Carretera Escrivá

45. Exaltación Plaza de España

46. Concurso de Teatro de la JCF

47. Entrega Pañolones

48. Presentación Bocetos Rascanya

49. Entrega de los premios Seu-Xerea-Mercat

50. Pleno de la JCF

51. Concurso de Teatro de la JCF

52. Concurso Play back JCF. Final Individual

53. Maratón de València

54. Exaltación Virgen de la Fuensanta

55. Exaltación Doctor Collado

56. Concurso Play back JCF. Final Grupos B

57. Concurso Play back JCF. Final Grupos A

58. Brindis de Navidad con las comisiones

59. Exaltación Marqués de Montortal-José Esteve

60. Presentación Bocetos Mercado Jesús

61. Partido Levante UD - Villarreal CF

62. Asamblea de Presidentes

63. Brindis de Navidad en la JCF

64. Visita a primeros premios de Belenes

65. Comida de Navidad de la Federación de 1ªA

66. Partido Valencia Basket

67. Visita Expojove

68. Cabalgata Reyes Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

69. Cabalgata Reyes

70. Desfile Solidario

71. Exposición de Vicente Almela

72. Bocetos Mestalla-Benimaclet

73. Exaltación Mossen Josep-Cuenca

74. Presentación Bocetos Olivereta

75. Exaltación Sueca-Literato Azorín

76. Fotografía Programa Mano Exaltación

77. Pasodobles Falleras Mayores

78. Presentación Bocetos Gran Vía

79. Concurso de Declamación

80. Cancanes Segundo Traje

81. Concurso de Teatro de la JCF

82. Curso de Automaquillaje

83. Entrega de la posticería

84. Cancanes Primer Traje

85. Presentación Bocetos Centro

86. Presentación Matías Perelló-Luis Santángel

87. Gala de la Pirotecnia

88. Centenario Creu i Mislata

89. Presentación Exposición-Micer Mascó

90. Presentación Bocetos Carmen

91. Presentación Bocetos Patraix

92. Finales Campeonato Tenis

93. Exaltación FFMM Marítim

94. Premio Una de Primera

95. Entrega Aderezos Segundo Traje

96. Exaltación Convento Jerusalén

97. Exaltación Padre Doménech-Pío XII

98. Presentación Bocetos Poblats al Sud

99. Finales del Padel

100. Exaltación Conde Salvatierra