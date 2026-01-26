"Carmen" y "Espurna" son los espectáculos musicales de la Exaltación de las Falleras Mayores de València 2026

Sabiendo desde octubre quienes son las protagonistas y desvelado hace unos días los mantenedores y las pirotecnias que dispararán, a las Exaltaciones de las Falleras Mayores de València 2026 solo les faltaba por conocer el envoltorio artístico y los detalles de los actos que, los próximos días 30 y 31, captarán la atención de la ciudadanía fallera. Solo faltará, lógicamente, el color de los espolines, que se guarda con siete cerrojos y tres candados como secreto más custodiado.

Eso es lo que ha hecho el concejal Santiago Ballester, quien ha asegurado que el programa está pensado "para mejorar la experiencia de todos aquellos que seguirán las Exaltaciones tanto en formato presencial como a través de las televisiones y del resto de medios de comunicación".

El detalle más importante es que no habrá descanso. La parte artística y la protocolaria formarán parte de un todo, sin el largo parón que rompe el ritmo. Esto significa que el acto, entre unas cosas y otras, reducirá su duración en una hora. "Carmen" será el acto mayor, haciendo honor a la protagonista y "Espurna" el infantil que, seguramente sin saberlo, es el elemento distintivo de la Agrupación de Fallas Centro, la de Marta (y la de Carmen).

No habrá parón

Este año se ha querido que el tradicional espectáculo que abra la primera parte del acto se fusione con la segunda, siendo una apertura elegante como preludio al acto de imposición de las bandas a las máximas representantes de la fiesta. Esto se traduce en que la Exaltación se hará en un solo acto y, por tanto, no habrá descanso.

Por ello, la atención a los medios en directo que tradicionalmente se hacía en dicho descanso tendrá lugar ahora antes del inicio del acto, un hecho que supone adelantar la llegada de la comitiva al Palau de la Música y, por tanto, dar una mayor relevancia a la importancia del acto y de sus protagonistas. Con este cambio también se modifica la duración total del acto que se reducirá en aproximadamente una hora.

Tras el discreto resultado de los dos ejercicios anteriores, se ha apostado por elencos artísticos "de primer nivel cultural" para la dirección de los mismos "y con sello valenciano, de talento autóctono, para que participen jóvenes talentos locales".

"Carmen" es la Fallera Mayor de València y es el nombre importante en la historia del arte musical. Ahora también lo será en clave fallera porque será "es el espectáculo que el bailarín valenciano Ismael Turel Yagüe ha preparado junto con la Banda Sinfónica Municipal de Valencia. Ismael estará en la dirección coreográfica de 'Carmen'".

Dirigida por Miguel Vidagany, la banda interpretara un repertorio adaptado a la danza clásica. "Una propuesta romántica que evoca la época dorada de los grandes escenarios europeos y de la Rusia de los zares donde triunfó el valenciano Francisco Miralles. En él, en el bailarín de los zares y considerado uno de los padres de la danza tradicional valenciana por su amor a Valencia y a su folclore, se inspira esta propuesta. Por eso, quien mejor que Ismael Turel Yagüe para representarlo, ya que es un bailarín valenciano que como hizo Francisco Miralles, inició su trayectoria profesional en Francia y que vuelve a casa para este evento".

Rocío Mora, Víctor Lucas, Mamen Mengó, Santiago Ballester e Ismael Turel / Ayto Vlc

Regreso a casa de artistas y falleros

Ismael Vidagany compareció en la presentación en la que reconocía que afrontaba este encargo como "un honor y una gran responsabilidad. Estoy ilusionado y muy emocionado. Vuelvo a casa y no a un escenario cualquiera ni a una noche cualquiera. Vuelvo al Palau de la Música, referente europeo, y en una de las noches más especiales del año para el mundo fallero. Una noche de gala". Formado en el conservatorio profesional de la ciudad, Ismael ha bailado en el ballet de Biarritz, en la Ceremonia de los Juegos Olímpicos de París, y justo ahora ensaya un papel solista en la ópera del Liceo de Barcelona.

Serán tres los bailarines, todos locales y todos del Conservatorio Profesional, y con carrerasfuera de su tierra. "Les he visto bailar, son compañeros y con amigos. Ainhoa Segrera baila en Roma y vuelve a casa por este evento. Se puso muy contenta cuando la llamé y la verdad es que los dos lo ven como un regalo. Dejar Italia para venirse estos días es maravilloso". Adrián Román ha desarrollado su carrera en Alemania. Y además, "los tres somos falleros" "No quiero desvelar mucho, pero sí que puedo decir que la escenografía es excepcional, con Nacho Fernández y Ana Ariño, y que empieza desde el hall, donde se empieza a contar la historia". No quería "un telón" (no lo hay) "sino algo muy fluido". Con protagonismo para la CAdira d'Or, "que llegará de una forma muy elegante y sorprendente".

"Detrás del diseño de vestuario, de la figuración, hay también colaboradores valencianos que han hecho una labor preciosa". Además, Gema Verdejo y su equipo harán un trabajo precioso de caracterización recuperando los peinados de la época victoriana que recordarán mucho a los tres moños del peinado de valenciana de la actualidad. Todo ello, junto con un diseño de iluminación en el que se ha buscado que "el escenario sea como una cápsula del tiempo", y que deben hacer de 'Carmen' "una apertura de ensueño".

Esperamos que a Carmen Prades y su corte les guste mucho. Soy una persona afortunada porque trabajo en Barcelona, pero venir a mi tierra no hay palabras para expresarlo". Promete que será un a propósit "breve, solemne y muy cuidado".

Desde 2001 a 2024, las falleras mayores de València lucen unos espolines exclusivos, unos cartonajes propiedad del ayuntamiento que sólo se tejen para ellas. /

"Espurna" para Marta

Para la Exaltación de Marta Mercader y su Corte de Honor se repite el formato de un solo acto sin descanso. Para la apertura musical de Marta se ha depositado la confianza en un tándem creativo de éxito. "Todo lo que tocan lo convierten en éxito. Y ahora les toca la prueba de fuego de la exaltación. Pero digo fuego porque se llama "Espurna"". Víctor Lucas y Mamen Mengó son los directores de una obra compuesta para la ocasión. Espurna es "el musical del sentiment faller, con letras y canciones, concepto e idea hecho para ello expresamente, así como la selección de participantes. Es un musical que habla de las fallas y los falleros y lo explica a los niños llegando a su corazón".

"Se nos va a hacer un nudo" reconocían los responsables del espectáculo. "Es un honor estar el sábado. Cuando nos lo propusieron nos preguntamos qué hacer. Y decidimos hacer algo de cero y buscar algo que tuviera alma y corazón. Y eso, con las Fallas, es fácil. Porque es expresar el sentimiento fallero.

Con "la voz de la Crida"

El sentimiento "se compone de los artesanos, de la música y del fuego. Espurna es un personaje que interpertará Lorena Calero -la voz del "Xiqueta Meua" el día de la Crida-.

Rocío Mora "ha hecho un trabajo fenomenal con la coreografía" y con Ceballos y Sanabria para la escenografía, "que no podemos desvelar". Recomendó "seguirlo por la televisión, porque también entrará en la fantasía". "Es un acto infantil, pero para todas las edades" prometieron. Y la Escuela Canem del vestuario también forma parte.

Merces Luján, maquilladora y peluquera habitual en las caracterizaciones en las óperas del Palau de les Arts, se encargará de la caracterización de los actores.