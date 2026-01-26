¿A qué hora se disparan los castillos de las Exaltaciones el viernes y sábado próximos?

Las Exaltaciones de las Falleras Mayores de València son los actos más importantes de la semana fallera. Son, además, eventos de extremada importancia y suponen, de alguna forma, uno más de los múltiples "inicios" o "cuentas atrás" que tiene la fiesta grande.

Al acabar tanto la exaltación de Carmen Prades el viernes 30 y el de Marta Mercader el 31 se anuncian, siguiendo la costumbre, un disparo pirotécnico, que tiene lugar junto al estanque y que forma parte del calendario pirotécnico de 2026. Y cuando llegan estas fechas siempre asalta una duda: ¿a qué hora se disparan los espectáculos pirotécnicos? Ya que conseguir una entrada es difícil del todo, por lo menos disfrutar del castillo. Que todo sea dicho, suelen ser muy buenos. Pero en el programa oficial se curan en salud y señalan, simplemente, "al acabar...". La duración del acto está marcada con un "timing", pero es susceptible de adelantarse o retrasarse.

Espectáculos con variedad

Además, no son "castillos", sino una combinación de carcasas, efectos digitales y "pals", estructuras sobre la que se enciende la cohetería. Es un espectáculo muy visual para el que es conveniente coger buen sitio. La ventaja que tiene el público en general es que el grueso de la asistencia está dentro del Palau y que, más allá del palco Vip, hay sitio para poder contemplarlo.

Alto Palancia será el encargado en la exaltación mayor, bajo el lema artístico de "Xiqueta Meua", mientras que Dragón lo hará con la infantil y el espectáculo "Multicolors". En este caso, aunque la exaltación es "por la tarde", para cuando se disparaya es noche cerrada.

No es palabra de Dios, porque estas cosas pueden cambiar sutilmente o no tanto, pero si hacemos caso al “timing” de otros años, hay que convenir que el disparo del viernes, el de la exaltación mayor, será sobre las 0.45 horas. En la noche del viernes al sábado.

Y el de la infantil, sobre las 20.30 horas.

Para tener una idea más o menos, la sugerencia es estar viendo la exaltación en el directo que os ofreceremos en la web o en LevanteTV. Cuando estén cantando el himno, faltarán unos cinco-diez minutos para el disparo.