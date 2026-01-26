Fallas, Hogueras y Magdalena se unen en París

La Casa Regional de València en París consiguió hacer de la presentación de su cuadro de honor una reunión multifestiva, con la presencia de las tres representaciones de las capitales valencianas.

Lo que empezó como un particular "bis" de cortesía a las falleras mayores de València del año anterior, iniciado después de que la Casa reestrechara lazos tras la visita de Alicia Moreno y Sofía Soler en 2016 con motivo del Extra de Fallas de Levante-EMV se ha convertido en una costumbre corregida y aumentada. Era ya habitual esa visita al año siguiente de las falleras mayores salientes, que han acudido puntualmente a la cita. Pero con el tiempo se han incorporado las otras fiestas capitalinas. De tal manera que en la edición de 2026 han acudido las representantes de València y de Castelló que han completado ya su año de reinado: por parte de las Fallas, Berta Peiró y Lucía García y por parte de la Magdalena, que se estrenaban en esta visita, Paula Torres y Carla Ibáñez, también de 2025. Por cuestión de calendario, por parte de Alicante sí que acuden las Belleas en año en vigor; en este caso Adriana Vico y Valentina Tárraga.

El "book" de Berta y Lucía ante la Torre Eiffel /

Todas ellas estuvieron en el Palacio Municipal del distrito XIX de París, sede en la que se les impuso la banda a María y Javier Alabau Navarro como representantes infantiles y a Teresa Rodríguez Furió como fallera mayor. Todos ellos proceden de Castellar-l'Oliveral y ahora estarán presentes en València luciendo ya la banda tricolor.

Presentación de las falleras mayores de París /

Ximo Puig y Miquel Iceta participaron en el acto

La Casa no celebra la fiesta fallera con monumento por las restricciones que supone plantar y quemar en la ciudad, pero sí que han fortalecido su presencia social. En el acto se contó además con la intervención del ex president de la Generalitat, Ximo Puig, ahora Embajador de España ante la OCDE, y por el también embajador, en este caso ante la sede de la Unesco en París, el ex ministro Miquel Iceta, en un acto que fue conducido además por María Estela Arlandis, fallera mayor de 2024.

Berta y Lucía, junto con el resto de representantes capitalinas, no solo acudieron al acto de imposición, sino que tuvieron la oportunidad de reunirse para plasmar el que ya es todo un clásico: la foto desde el Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo.