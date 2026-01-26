Russafa revive su Mercat de Sant Blai de la mano de la falla Doctor Serrano
El cambio de mes tiene señalado en el calendario festivo una de las citas más especiales en las calles de la ciudad de València. Aunque coincida con la exaltación de las falleras mayores de València, el sabor popular llegará al corazón del barrio de Russafa. Tanto, como que albergará una Fiesta de Interés Turístico Local, condición que tan solo dispone ésta de las que están organizadas y auspiciadas por una comisión de otra fiesta que es de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como son las Fallas.
Se trata de la festividad de Sant Blai y su Mercat, manifestación ancestral que había caído en desuso hasta que la recuperó y la ha hecho crecer de forma exponencial la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera-Clero.
La advocación, que tiene una especial implantación en la parroquia de San Valero, acogerá no solo los oficios religiosos, sino una serie completa de actos culturales y, sobre todo, el Mercado Tradicional, que se desarrollará en las calles entre la demarcación de la falla y la propia parroquia ruzafeña.
Como si de una máquina del tiempo se tratara, la trama urbana disfrutará, desde el viernes 30 de enero a las 19.30 horas hasta el domingo 1 de febrero.
Aunque la comisión ha celebrado recientemente el centenario, se sabe que el Mercado existía ya a primeros del Siglo XIX. En la calle, el público podrá recorrer infinidad de puestos en los que se ofrecen productos alimenticios, para consumir o para vender, así como especias, jabones, infusiones y todos aquellos elementos propios para jugar con los olores y los sabores.
Junto con el trajín humano, que plasma el artista Alejandro García Vanyó en el cartel anunciador, otra de las grandes aportaciones de la comisión fallera, que desde hace tres años encarga una creatividad.
En estas jornadas, el barrio se convierte en pueblo. Sant Blai tiene su propia repostería -el "gaiato" que se vende en el Forn de San Valero, comercio tradicional que este año, además, ha sido distinguido por la comisión dentro de los reconocimientos que, anualmente, sirve para visibilizar y poner en valor a aquellos que permiten mantener esa esencia de barrio de proximidad.
La comisión reviste el Mercat con una serie de actos culturales que se celebran tanto en el casal como en la parroquia.
Programa de actos
Miércoles 28 de enero
19.30 h. Curso Soporte Vital Básico avalado por la “European Resucitation Council”
Jueves 29 de enero
19.30 h. Proyección de la película “Orgullo y Prejucio” con motivo de la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen
Viernes 30 de enero
18.30 h. Actividad colaborativa de coloquio sobre el visionado y la lectura de la obra de Jane Austen “Orgullo y Prejucio”
19.30 h. Inauguración del Mercat Tradicional de Sant Blai
Sábado 31 de enero
Todo el día. Permanecen abiertos los puestos del Mercat Tradicional de Sant Blai
11.30 h. Conferencia sobre pirotecnia y pólvora ofrecida por la “Pirotecnia Nadal-Martí”
18 h. Concierto ofrecido por la Jove Orquesta de Paiporta en la Iglesia de San Valero bajo la dirección de Oxana Smacilo
Domingo 1 de febrero
Permanecen abiertos los puestos del Mercat Tradicional de Sant Blai hasta la tarde
12 h. Espectáculo de Bailes Regionales ofrecido por diversos grupos de las Fallas de Ruzafa
16 h. Charla sobre Indumentaria Valenciana a cargo de Maria Luisa Llorens, conservadora del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia
