La experimentación y la creatividad se reivindican en las Fallas

"Propuestas nuevas y valientes". Así define su propia existencia la Federación de Fallas Innovadoras y Experimentales. Un concepto de falla que, tanto como colectivo agrupado como con sus versos libres, está ganando espacio a marchas forzadas en la construcción de arte efímero, y que viene a desarrollarse en unas categorías en las que la alternativa es la falla convencional, tradicional. La Federación I+E ha reunido en la Universitat Politècnica los "ninots" que llevará a la Exposición y que permanecerán a la vista hasta el día 30 y que, después, llevarán en pasacalle de antorchas, hasta la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Un hecho diferencial para que estas creatividades tengan una visibilidad exclusiva y que no se pierdan en la exposición tradicional, como así pasará, por lógica, cuando tengan que compartir espacio con 350 figuras más. La muestra ha sido comisariada por Gil Manuel Hernández, que ha destacado que la exposición que reúne estas figuras singulares "no es solo una exposición de arte, sino un espacio de transición entre el momento de la contemplación y la destrucción final del ninot. Es un ritual de preparación antes que legue a la Exposición y después a las calles de la ciudad". En una sala, todas estas propuestas aguardan, en una particular concentración, a su viaje junto con hermanos de estéticas más pastueña.

La muestra no engaña a nadie: son metáforas, figuraciones con mensajes que no deben ser profundos, sino de fácil entendimiento una vez ntegrados en la falla para cumplir su cometido: transmitir un mensaje. Bolas del mundo llenas de calaveras, escaleras con el signo del euro, trajes casi vaporizados, relojes de arena, bloques de viviendas o radios de galena que contienen críticas fundamentalmente sociales y de la modernidad, que oscilan entre la realidad del barrio a la globalización, pasando por los estados de ánimo. O manifestaciones en las que se proclama la ilusión, la esperanza, el conocimiento y la pasión.

Estará acompañada por un debate el 29 de enero sobre la relevancia y la visibilidad de los ninots experimentales en el contexto fallero actual, en el que tienen que luchar, aun en 2025, con el mantra de "eso no son fallas" o "eso no son ninots". Es una contestación no excluyente a la hegemonía de lo tradicional, acentuada por el culto al material sostenible.

Artistas personales

Los autores de los ninots son artistas que tienen más que demostrado su carácter alternativo o extremadamente personal. Están Miguel Hache, Anna Ruiz, los hermanos García, Rocío Harriero, Amparo Ordaz "Taconcitos", Ricard Balanzà, Albert Ferrer, Javi Valiente, Pepita Grilla, David Moreno, Joan Torres o el maestro mayor Vicente Julián García. Y hasta históricos de fallas tradicionales como Paco Ribes, que se asocia con Pichi&Avo, José Luis Platero, que trabaja con Socarrat Estudio, Jordi Palanca en su versión creativa o una pareja siempre personal en su concepto como Fet d'Encàrrec.

Un concurso definido

La Federación reclama un control que establezca el premio para "valorar las creaciones de manera objetiva y que garantice la libertad creativa de los artistas para seguir rompiendo barreras y proponiendo nuevas perspectivas" en palabras del presidente del colectivo, Sebas Marín.

La Federación I+E es extremadamente porosa: las comisiones entran y salen, pero ha crecido nuevamente de forma excepcional: las plazas del Árbol, ángel, Jesús, Patriarca y Honduras, así como Borrull-Socors, Lepanto-Guillem de Castro, JJ Domine, Av. Portugal-Fragata, La Punta, Micer Rabasa, Maestro Bellver, San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor y Tarongers-Politècnic. A lo que se suman dos comisiones de poblaciones: Penya el Mocador y Pes de la Fulla.