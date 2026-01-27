La geopolítica manda en la falla 2026 del Parc Central

Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch acabará pudiendo denominarse como Falla Parc Central de sobrenombre (ya lo incluyen en redes sociales) porque plantan y desarrollan su actividad debajo mismo del "scalextric". Y parte de su demarcación está ahora mismo ocupada por las obras, especialmente el gran descampado de Amparo Iturbi -del lado interior de la misma-. Amparados en un censo de medio millar de personas, y con el concurso de presentaciones como una de sus habituales especialidades, en materia artística siempre se mueven en categorías altas, pero sin acabar de "romper" en materia de premios.

Hay que remontarse a 2009 para ver su último gran éxito, un segundo premio en 2009 en Segunda A de la mano de José Ramón Devís. Siempre contratan artistas reconocidos, lo que viene a demostrar que el interés existe, pero en la materialización hay muchos premios de dos dígitos, o el "no premio" del año pasado.

Carrera Malilla Ingeniero Joaquin Benlloch, de Estudio Quemadera / RLV

Con ilimitadas posibilidades de seguir creciendo con el paso de los años, la "falla 101" presenta sus credenciales para este año. Se ha cambiado de artista y el Estudio Quemadera o García Ribas Artes Plásticas (Javier García, el hijo del recordado artista, y Víctor Visa) los responsables de materializar el proyecto. Vienen de plantar la falla infantil en 2023 y 2024, por lo que son de sobra conocidos en la comisión. Será una falla extremadamente figurativa, dedicada a un supuesto juego de mesa denominado Geopolítica.

La falla infantil, tras el sexto premio de David Ojeda del pasado año -en su segunda etapa en esta comisión- contarán con un veterano en estas lides como es Salva Dolz.

Carrera Malilla Ingeniero Joaquin Benlloch infantil, de Salva Dolz / RLV

Sección Segunda A de las Fallas 2026

Jesús-S. Francisco de Borja - Paco Torres - 27.500 €

Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa - Ximo Esteve Mares - 27.000 €

Reino de Valencia-S. Valero - Luis Espinosa Olmos - 27.000 €

Isabel la Católica-Cirilo Amorós - Art En Foc - 27.000 €

Felix Pizcueta-Cirilo Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €

Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra - Vicente García Pérez - 25.500 €

Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch - García Ribes Artes Plasticas - 25.000 €

Marqués de Montortal-Berni Catalá - Luis Espinosa Olmos - 25.000 €

Molinell-Alboraia - Ximo Martí Fernández - 24.500 €

Reina-Paz-S. Vicente - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €

Serranos-Pza. Fueros - Juane Cortell Dasca - 24.000 €

Albacete-Marvá - Sergio Carrero Melián - 23.650 €

Industria-Santos Justo y Pastor - Pasky Roda - 23.000 €

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero - Sergio Musoles - 23.000 €

Pintor Maella-Av. Francia - Falles I Fogueres (Martínez Vello) - 22.024,20 €

Noticias relacionadas

S. José de la Montaña-Teruel - Pau Soler Marchante - 21.000 €