Los "virales" de la exaltación de la Fallera Mayor de València

La Exaltación de las Falleras Mayores de València es uno de los momentos culminantes del ejercicio fallero y supone doblar una nueva esquina del mismo. Tanto es así, que a las pocas horas de recoger la moqueta, el Programa de Festejos ya anuncia la entrega de los Ninots en la Exposición. Todo va deprisa desde entonces.

Las exaltaciones tienen un ritual muy similar, que no se toca con el paso de las décadas, más que levemente. Hay una recepción, se accede a la sala, un acompañamiento artístico, un pequeño descanso, el desfile de la corte de honor, la aparición de la fallera mayor, la imposición de las bandas; una ofrenda de canastillas, el discurso del mantenedor, himnos y pirotecnia.

El acto, a pesar de su inmutabilidad, da para algunos temas y curiosidades que, a lo largo de los años, os hemos mostrado en Levante-EMV.

Esta es una muestra de algunos de los "virales" que os hemos ofrecido a lo largo de estos años y algunos apuntes de lo que ha de venir.

El Palau de la Música es el espacio natural de la exaltación desde hace casi 40 años. Pero si llegó hasta allí, recién inaugurado, fue porque antes lo hacía en otro lugar. Así fue el éxodo.

La exaltación de María Estela fue la primera tras la recuperacíon del Palau de la Música / Moisés Domínguez

Este año se cumplen 35 desde que Carla Muñoz Antolí-Candela, fiel a sí misma, hizo una cosa que hay que ver con gafas de aquella época. Los hay que se rasgaron las vestiduras. Ahora se ve como un ejercicio de valentía. De hecho, desde entonces... solo Paloma Redondo en 2000 hizo lo mismo.

¿Puede salir mal una exaltación? Y tanto, pero lo que no es justo es que tantas cosas fueran a converger en un mismo año. Así fue la (accidentada) fiesta de 1987

A pesar de todo, Mari Carmen Mollá vivió su velada más especial / Archivo Levante-EMV

Ser corte de honor o fallera mayor después de haber pasado por la corte de honor infantil es una constante que se produce todos o casi todos los años. Este año, por ejemplo, el doblete lo cumpletará Virginia Pulido. El año pasado lo (re)vivieron Claudia Ausina, María Maihiques y María San Miguel... pero la historia de Anna Duggan es única en la historia de la fiesta.

El bienio 2020-2021 fue el más extraño de la historia de las Fallas. Y si con Anna Duggan se consiguió una fotografía única, también las falleras mayores, Consuelo y Carla, permitieron trazar otra.

En el año 2023, la Exaltación volvió al Palau de la Música. Con ese motivo echamos mano del "retro" para recordar la primera celebrada en el recinto. Coincidía con la presencia al frente del ayuntamiento, de una mujer por primera vez en la historia. Fue la comidilla del año 1989. Protagonistas: Covadonga Balaguer y Clementina Ródenas.

Lo que el ojo no ve de los ensayos

Aquí tenéis dos álbums de fotos con otra forma de ver o vivir los ensayos. Cargados también de emotividad.

Las conocimos en julio cuando eran candidatas a lo más alto de la fiesta. Nos contaron su biografía, que ahora ha cambiado fundamentalmente en un sentido: sus vidas se han pausado para disfrutar de experiencias únicas. Cuando pase el tiempo deberán volver a reconfigurar su presente. Pero eso será más adelante. Estas son las protagonistas de la noche del viernes.