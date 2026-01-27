Todo preparado para el estreno de la indumentaria de las Fallas 2026

Veinticinco firmas son las encargadas de vestir, desde la peineta al zapato, a las falleras mayores de València y cortes de honor con el "uniforme oficial", los trajes que llevarán a partir del próximo fin de semana con motivo de las exaltaciones.

El concurso para adjudicar los distintos proveedores se celebró inmediatamente y, lo que es más importante, se movió lo suficiente para que hubiera empresas que optaran y que, llegado el plazo, la parte mollar, la que entra a concurso por licitación, estuviese adjudicado en junio y que justo antes del parón de Navidad ya se pudiera completar con los proveedores de complementos.

Todos ellos acudieron a la llamada de la Gala de la Indumentaria, un acto en el que se les reconoce el trabajo realizado haciendo con ello una contrapartida que tiene mucho de visibilización y propaganda. Además de recibir las entradas de la Exaltación.

Falleras mayores de València y cortes de honor conocieron los elementos que faltaban por conocer a la espera de poder llevar a cabo ese estreno.

La indumentaria Siglo XIX es la que utilizará cada corte en sus exaltaciones, mientras que las opuestas -infantil el día de la mayor y viceversa- estrenarán los Siglos XVIII.

Las empresas que se encargarán de los diferentes artículos son las siguientes:

Telas de fallera mayor y corte mayor: Sedería Tradicional Valenciana

Telas de fallera mayor y corte infantil: Compañía Valenciana de la Seda

Espolín de la fallera mayor: Vives y Marí

Espolín de la fallera mayor infantil: Vives y Marí

Manteletas de los "Primeros Trajes": Hijas de Carmen Esteve

Manteletas de los "Segundos Trajes": Santos Textil

Zapatos: Creaciones Aurora

Confección del Primer Traje de las Mayores: Montaña Caballero

Confección del Segundo traje de las Mayores: El Vestidor Faller

Confección del Primer Traje de las Infantiles: La Joia Indumentaristas

Confección del Segundo traje de las Infantiles: Amparo Fabra

Servicio de Posticería: Realce

Peinetas: Texor Indumentaria

Mantillas: Alan Indumentaria

Aderezos: Art Antic

Cancanes primeros trajes: Margarita Vercher

Cancanes segundos trajes: Ma-vi-Mar

Puntillas mayores: Santos Textil

Puntillas Infantiles: Azahar Textil

Pañolones: Mar de Seda

Calcetines: Elvira Bella

Bandas: Artesanía Llobe

Blusones: Mama Cose

Parkas: Feror

Joias: Isidro Calvete

Abanicos: Princesas con Abanico