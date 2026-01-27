Todo preparado para el estreno de la indumentaria de las Fallas 2026
Veinticinco firmas son las encargadas de vestir, desde la peineta al zapato, a las falleras mayores de València y cortes de honor con el "uniforme oficial", los trajes que llevarán a partir del próximo fin de semana con motivo de las exaltaciones.
El concurso para adjudicar los distintos proveedores se celebró inmediatamente y, lo que es más importante, se movió lo suficiente para que hubiera empresas que optaran y que, llegado el plazo, la parte mollar, la que entra a concurso por licitación, estuviese adjudicado en junio y que justo antes del parón de Navidad ya se pudiera completar con los proveedores de complementos.
Todos ellos acudieron a la llamada de la Gala de la Indumentaria, un acto en el que se les reconoce el trabajo realizado haciendo con ello una contrapartida que tiene mucho de visibilización y propaganda. Además de recibir las entradas de la Exaltación.
Falleras mayores de València y cortes de honor conocieron los elementos que faltaban por conocer a la espera de poder llevar a cabo ese estreno.
La indumentaria Siglo XIX es la que utilizará cada corte en sus exaltaciones, mientras que las opuestas -infantil el día de la mayor y viceversa- estrenarán los Siglos XVIII.
Las empresas que se encargarán de los diferentes artículos son las siguientes:
Telas de fallera mayor y corte mayor: Sedería Tradicional Valenciana
Telas de fallera mayor y corte infantil: Compañía Valenciana de la Seda
Espolín de la fallera mayor: Vives y Marí
Espolín de la fallera mayor infantil: Vives y Marí
Manteletas de los "Primeros Trajes": Hijas de Carmen Esteve
Manteletas de los "Segundos Trajes": Santos Textil
Zapatos: Creaciones Aurora
Confección del Primer Traje de las Mayores: Montaña Caballero
Confección del Segundo traje de las Mayores: El Vestidor Faller
Confección del Primer Traje de las Infantiles: La Joia Indumentaristas
Confección del Segundo traje de las Infantiles: Amparo Fabra
Servicio de Posticería: Realce
Peinetas: Texor Indumentaria
Mantillas: Alan Indumentaria
Cancanes primeros trajes: Margarita Vercher
Cancanes segundos trajes: Ma-vi-Mar
Puntillas mayores: Santos Textil
Puntillas Infantiles: Azahar Textil
Pañolones: Mar de Seda
Calcetines: Elvira Bella
Bandas: Artesanía Llobe
Blusones: Mama Cose
Parkas: Feror
Joias: Isidro Calvete
Abanicos: Princesas con Abanico
