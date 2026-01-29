Empieza la instalación de la jaula de la "mascletà" para las Fallas 2026

La plaza del Ayuntamiento empieza a mostrar los signos de que las Fallas 2026 están a punto de llegar. En el recinto interior de la misma ha empezado el proceso de instalación de la "jaula", la reja protectora para el disparo de "mascletaes" y espectáculos nocturnos. El espacio diáfano debe estar listo para el día 22 de febrero, en el que tendrá lugar los primeros actos pirotécnicos: el remate de la Macrodespertà y la primera "mascletà", fuera de ciclo.

Esta barrera es el último estadio evolutivo de unas protecciones que se han ido extremando con el paso de los años. Hasta el punto que se ha pasado de una simple valla separadora, a la que se pegaba la gente sin recato alguno, a unas estrictas medidas de separación para garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad, que nunca es al cien por cien, pero que ahora está mucho más garantizada.

Hace apenas dos días se llevó a cabo la retirada de los últimos adornos luminosos de la Navidad, que aún estaban a la vista en los árboles. Desde ese momento ya han llegado los contenedores con los diferentes paneles metálicos que generarán el recinto cerrado. Al mismo, ya en el momento de los disparos, está terminantemente prohibido entrar si no es con la autorización expresa de los responsables pirotécnicos o de los cuerpos de seguridad.

Empieza la instalación de la valla para la pirotecnia municipal de las Fallas 2026

La instalación de la jaula forma parte de las obras efímeras que tienen lugar para Fallas y que incluyen la inspección general, por parte de bomberos, de las cornisas en las fincas que rodean la plaza para garantizar su solidez y evitar, a todos los efectos, que las vibraciones puedan llegar a generar algún desprendimiento. Por último, el propio balcón del Ayuntamiento está pendiente de instalar su techo de tela metálica para proteger de la caída de restos de artificios.

Precisamente, la condición de "mascletódromo" es uno de los objetivos principales de la reforma de la Plaza del Ayuntamiento, en cuya configuración debe quedar -así se ha prometido- la creación de un espacio diáfano que pueda albergar estos disparos, que se complementan con otros que tienen lugar a lo largo del año.