Ensayo de la Exaltación fallera... y excursión para concer el espolín de Carmen

Cambian las caras, pero no las sensaciones, porque la Exaltación de las Falleras Mayores de València 2026 es un ritual muy similar. Cambió de emplazamiento en el año 1989 y se ausentó, sin desearlo, de 2020 a 2023, regresando en 2024 al que ya es un espacio natural desde que el Teatro Principal ya se mostraba incapaz de albergar un acto estrella para una fiesta que no paraba de crecer y que, por si fuera poco, fueron invitados a marcharse por obras en el recinto.

Carmen Prades, Marta Mercader, doce jóvenes y doce niñas están ya preparadas para vivir un episodio que han ido viviendo a lo largo de las generaciones una particular exaltación de, teóricamente, la mujer valenciana y la mujer fallera como representantes de la fiesta, la más importante de la ciudad y una de las más del mundo.

Con la imagen habitual de camisas blancas y enaguas, sobre las que destacaban especialmente las bandas de prueba, que recibirán de verdad, pero de verdad, el viernes las mayores y el sábado la infantil. Que se llevarán a casa y guardarán en armarios o vitrinas para toda la vida.

Ensayo de la Exaltación de las Falleras Mayores de València 2026 /

Y luego, a casa de Carmen

Y una vez ensayada la presentación, el siguiente paso fue cumplir otro rito: todas las mayores se marcharon a casa de Carmen Prades para conocer de primera mano el espolín que estrenará en su día grande. Completado ya en el taller de Montaña Caballero y rematado el jueves por la noche con la última prueba -también un ensayo general- era el momento de jugar a la complicidad con las doce. Serán ellas las primeras en desentrañar el acertijo, ese que tanto entretiene siempre a la parte de la ciudadanía fallera que disfruta del mundo protocolario. Que son multitud.

El viernes será el momento de Carmen y de "Carmen" el espectáculo que combina música y danza bajo la dirección respectiva de Miguel Vidagany e Ismael Turiel mientras que el domingo será el turno de "Espurna", bajo la dirección de Rocío Mora.

Levante-EMV emitirá, a través de su página web, la retransmisión de LevanteTV y hará un seguimiento permanente de cuanto suceda en la velada.