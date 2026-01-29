Na Jordana presenta en la Exposición del Ninot su mejor homenaje

Na Jordana se presenta al concurso de Fallas de 2026 con una de las mejores noticias de su historia reciente. Porque aunque están acostumbrados a éxitos en cada ejercicio, son, por encima de todo, comisión de falla. Y el concurso de fallas y su premiación es su particular razón de ser desde que ingresaron, hace tres cuartos de siglo, en la Sección Especial.

El pasado mes de marzo consiguieron volver al que había sido su espacio natural durante décadas. El tercer premio, regresar al podio, suponía acabar con una serie de años en el que las disponibilidades económicas no solo propias sino ajenas les habían alejado de la zona noble. Era la confirmación de lo ya apuntado en 2023, en el que el cuarto premio era el mejor resultado desde 2003, en el que lograron su última victoria. Los numerosos premios de ingenio y gracia, marca de la casa, precisaban de esa subida en el premio grande, una particular vitamina que ha cambiado la percepción de cara al concurso de 2026, viéndose ya como aspirante a todo.

La comisión ha visitado el taller de Mario Gual, el artista bajo cuya mano se ha dado ese último gran salto adelante. "Passions a la Deriva" es un drama marítimo sobre el que cada escena estará, titulada por capítulos como si de un libro se tratara.

Aunque el producto terminado empieza a asomarse en la nave, a corto plazo hay una primera cita importante: el ninot de la Exposición, que tendrá un carácter especial. Se trata de un homenaje al que ha sido presidente de la comisión durante los últimos 25 años: Pere Borrego Pitarch.

La pasada primavera, nada más empezar el ejercicio -de hecho, en plena Semana Santa- Na Jordana sorprendía con el anuncio de un cambio en la presidencia. Sin dejar de estar pendiente del día a día por una mera cuestión de experiencia y conocimientos, ahora es una junta gestora formada por cuatro presidentes quienes llevan las riendas y la representación de la falla: Enrique Ángeles, Paco Bartual y tanto su cuñado José Vicente Llopis como su sobrina, la concejala Nuria Llopis.

Capitán de barco

Mario Gual ha diseñado para la ocasión "Nou rumb, aventura nova". En ella, el emblemático fallero aparece como capitán de barco, la comisión, al timón. A su alrededor se agolpan anárquicamente todos los elementos que, bajo su égida, han dado personalidad a la comisión: los belenes, los llibrets, los guiones de la presentación, con los premios haciendo las veces de velas y la propia bandera verde de Na Jordana como insignia del buque.

La figura es un homenaje en toda regla a la trayectoria "pensado no como una despedida, sino como un guiño a los nuevos retos que, seguro, va a seguir teniendo tanto él mismo como la comisión".