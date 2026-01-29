El Ayuntamiento deniega la celebración de la Parada Mora a la falla Conde Salvatierra y rectifica tras reconocer el error

Apenas unos días después de la denegación -y posterior subsanación- de un acto de la Semana Santa Marinera, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Dominio Público, ha denegado la celebración de un clásico del programa de festejos de las comisiones de falla: la Parada Mora de la falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós. Una anomalía inexplicable que ha tenido que subsanarse porque no había ningún parámetro que impidiera su celebración.

Se trata de un festejo que lleva celebrándose muchos años, con lo que no se trata de novedad alguna del programa. Tiene lugar en el sábado de "prefallas" -en este caso el 7 de marzo- y coincide en fecha con otros dos festejos similares: uno al otro lado del barrio, de la falla Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, y otro en la demarcación de Pío XI-Fontanars.

Fuentes municipales han reconocido que se trata de un error del departamento de Dominio Público y se ha firmado un nuevo expediente de subsanación por el que se quedaba sin efecto la negativa.

Había sido el Grupo Municipal Compromís quien desveló esta negativa, acusando al gobierno municipal de gestionar "de manera caótica las fiestas de València, especialmente cuando afectan a los barrios". Recuerdan precisamente que la Parada lleva celebrándose desde hace años "y ahora se les dice que no".

El expediente es, cuanto menos, contradictorio. O, por lo menos, se presta a la duda, puesto que en el mismo se especifica que, del 1 al 19 de marzo, tiempo de vigor del Bando de Fallas, no se autorizan actividades e instalaciones que no sean organizadas por las comisiones falleras o la Junta Central Fallera. Sin embargo, "en el presente caso, el evento solicitado no está organizado por el Ayuntamiento ni se encuentra dentro del programa de actos falleros que se tramitan desde el Servicio de Fiestas y Tradiciones". Sin embargo, es palmario que sí que lo organiza una comisión de falla. A pesar de lo cual, se resuelve no autorizar la ocupación de dominio público "por la falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós para la realización de una Parada Mora".

Más aún, la resolución es de Domino Público cuando, para la fecha de celebración del evento, la jurisdicción para la celebración de este tipo de actos es de la Concejalia de Fallas, que ha tenido que firmar un nuevo expediente de autorización. No solo por la tradición de esta Parada, sino por el hecho de que todos los requisitos eran correctos en una jornada en la que se celebrarán cientos de actos en la calle, fundamentalmente verbenas.

Aseguraba el concejal Pere Fuset que confíaban en "poder hacer rectificar al gobierno de Catalá, como ocurrió con las Cabalgatas de Reyes de la pasada Navidad y con el acto de la Semana Santa Marinera, pero queremos exigir responsabilidades políticas. Queremos saber qué está pasando en el área de Dominio Público y de Fiestas para que se estén poniendo tantas trabas a las fiestas de nuestra ciudad."