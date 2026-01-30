Los actos de Fallas del fin de semana 30 enero - 1 febrero (además de la Exaltación)

La actividad de las Fallas no se detiene con las Exaltaciones. Es verdad que es un acto importante en el calendario y que, por ejemplo, las comisiones evitan celebrar su presentación precisamente en los días y horas de las fiestas del Palau. Pero la fiesta es lo suficientemente amplia como para que, además de estos dos eventos oficiales, los casales sigan teniendo actividad. Más allá, además, de las domésticas, puesto que son días de abundantes visitar a los talleres.

El más importante es el Mercat Tradicional de Sant Blai que organiza la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera, que ocupará todo el fin de semana, pero quedan también charlas en los casales y la habitual sesión de Balls al Carrer.

Viernes, 30 de enero

19.30 h. Apertura del Mercat Tradicional de Sant Blai en Doctor Serrano-Carlos Cervera

20 h. En Bolsería-Tros Alt, charla sobre El Teatre Valencià a cargo de Carles Vicent Bori

22:00 h. Exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil , y su Corte de Honor en el Palau de la Música.

Al finalizar la Exaltación (sobre las 0.45 horas), habrá un espectáculo pirotécnico en los Jardines del Palau a cargo de la Pirotecnia Alto Palancia.

Último día de inscripción para la Macrodespertà Infantil

Sábado, 31 de enero

Todo el día: Mercat Tradicional de Sant Blai en la demarcación de Doctor Serrano-Carlos Cervera

12 h. En Senda Senent-Alameda, charla 'Un paseo por las Fallas del siglo XIX' a cargo de Javier Mozas

12 h. En Federico Mistral-Murta, Bailes Regionales y Quinto y Tapa

17:30 h. - Exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig , y su Corte de Honor en el Palau de la Música.

Al finalizar la Exaltación (sobre las 19.30 horas), habrá un espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotecnia Dragón.

18 h. Concierto ofrecido por la Jove Orquesta de Paiporta en la Iglesia de San Valero bajo la dirección de Oxana Smacilo organizado por la falla Doctor Serrano-Carlos Cerver

Domingo, 1 de febrero

Toda la mañana. En la Plaza de la Reina, Balls al Carrer.

Plaza de Patraix / Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá / Santiago Rusiñol-Conde Lumiares / Barón de San Petrillo-Leonor Jovani / Cádiz-Cura Femenía / Mayor-Moraira / Azcárraga-Fernando el Católico

Hasta la tarde: Mercat Tradicional de Sant Blai en la demarcación de Doctor Serrano-Carlos Cervera

10:00 h. Final de Pelota Valenciana. Trofeo Fallera Mayor infantil en el Trinquet Pelayo

10.30 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Reino de València-Duque de Calabria (Caxton College)

11 h. en adelante. En Tomasos-Carlos Cervera, Jornada Solidaria a favor de la Fundación Ahuce con Quinto y Tapa, Rifa y Balls al Carrer.

11.30 h. En la Basílica, ofrenda de la Agrupación de Fallas El Pilar-Sant Francesc

11 h. En el Centro del Carmen CCC, entrega de la Flama d’Or de la Agrupación de Fallas del Carmen

12 h. En Doctor Serrano-Carlos Cervera, espectáculo de Bailes Regionales ofrecido por diversos grupos de las Fallas de Ruzafa