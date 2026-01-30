Y el color del espolín de Carmen Prades es... "Terreta"

"Azul". "Va a ser azul". "Azul oscuro". Y si no: "naranja" o "amarillo". Pues no. Al final, el favorito en las apuestas y los secundarios se quedaron sin repartir dividendos. La ciudadanía fallera tiene derecho a entretenerse con el acertijo del millón: de qué color será el traje de la fallera mayor de València. A nadie le hace daño -salvo a los integristas- y mantiene divertido al personal. Antaño la apuesta era doble: el nombre del dibujo y el color. Ahora, solo ese fondo, para el que se establecen las pautas de periodicidad, de antecedentes -no podía ser berenjena por su antecesora en el cargo y no podía ser verde por ser su traje fetiche de fallera mayor de Convento Jerusalén- y de mil otras variantes algebraicas para algo que, sin embargo, debe partir del corazón.

La corte de honor ya lo sabía. Todas ellas salieron de sus domicilios rodeadas del aprecio de sus allegados y sus comisiones y ya en comitiva, fueron a casa Prades para hacer el pasillo de honor y para ser las primeras que captaran el momento en el que el resto del mundo se enterara de lo que había que enterarse.

Salida de Carmen Prades con el espolín "Terreta" /

Y cuando Carmen Prades bajó, por fin, de su domicilio, se acabaron los Cuentos Azules y desvelóse el arcano: se le ha bautizado como "Terreta". En la gama de los marrones. No es de obligado cumplimiento que el color tenga algún tipo de explicación más allá de que la fallera se guste con él puesto. Que "se vea". Que se crea que es la Fallera Mayor de València. Pero en este caso, hay hasta relato: "fue imaginado por ella cuando la ilusión de llegar a ser fallera mayor de València comenzó a llenar de optimismo el proceso de eleción durante el año 2025".

Un color con el que en el que ella misma pretende "dar las gracias a mi tierra y a su gente. Una declaración de amor a mi tierra y a las raíces que me unen a ella"

"Atrevido, delicado y de una belleza singular"

Un color calificado por Vives y Marí como "atrevido, delicado y de una belleza singular, reflejo fiel de la personalidad extraordinaria de la fallera mayor".

Una urdimbre de tres cabos de seda natural con treinta tramas diferentes que incluyen una de algodón para armar el fondo, una trama de nobleza, cuatro metales y 24 colores para dar vida a las flores y hojas del dibujo.