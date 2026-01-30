El barrio de Russafa recupera su carácter de pueblo con una propuesta irrechazable para el fin de semana

El barrio de Russafa comparte la atención de la actividad fallera porque es bajo su auspicio cuando las calles de su centro histórico se transforman durante el fin de semana. Coincidiendo de forma más que compatible con las fiestas del Palau de la Música, desde la falla Doctor Serrano-Carlos Cervera se pone en valor una tradición centenaria, que había caído en desuso y que ha sido desde el casal donde se ha retomado para multiplicar la animación a las calles durante tres jornadas. Y, de paso, recuperar para la causa esa esencia de pueblo que, durante tanto tiempo, tuvo. Ahora, Russafa sigue siendo centro de reunión, pero con aspecto de modernidad y bohemia. Que se compatibilizará con imágenes, olores y sabores que retrotraen en el tiempo.

La comisión nació hace ya un poco más de cien años. Por entonces, la trama urbana alrededor de la iglesia de San Valero estaba pendiente de reformas, con la desaparición de plazas y calles -de alguna de las cuales siguen apreciándose vestigios- y a falta de la construcción del nuevo Mercat de Russafa. Pero como mandan los cánones, bajo la iglesia parroquial se desarrollaba una plaza, muy cercana a donde se planta la falla. En ese contexto urbano, la comisión decidió rescatar, vitalizar el Mercat de Sant Blai, habiendo conseguido en los últimos años un auge extraordinario y rematado por la condición de Fiesta de Interés Turístico Local. La comisión reviste el festejo con una propuesta cultural en forma de cartelería (este año, nuevamente a cargo de Alejandro Garcia Vanyó), que desde hace tres años acompaña a la apertura del Mercado Tradicional.

Moisés Domínguez

Desde el viernes por la tarde (desde las siete y media) y con las jornadas de sábado y domingo pendientes, las calles aledañas se llenarán de animación con los puestos ambulantes, especialmente de gastronomía selecta, que son visitadas por miles de personas.

Sant Blai (obispo mártir armenio conocido como Blas de Sebaste), una de las advocaciones de la iglesia de San Valero, -patrón que protege de las enfermedades de garganta- tiene sus propios rituales e incluso su gastronomía, como es el "gaiato", el elemento icónico que acompaña a San Blas y que en el Horno San Valero, galardonado este año por la comisión, toma forma de dulce relleno de chocolate que, acompañado de mistela, es una propuesta de postre de sobremesa envidiable. Además de las galletitas protectoras que se reparten en la iglesia y aledaños, el particular "pan bendito" de la advocación.

Los productos tradicionales llenan las calles ruzafeñas / Moisés Domínguez

Sabores tradicionales en las "paraetas" / Moisés Domínguez

Y pujante en falla y en más cosas

Doctor Serrano-Carlos Cervera es una de las comisiones pujantes de la ciudad y si su propuesta artística ya era altamente sólida, -han ganado primer premio en categorías medio-altas durante seis años consecutivos- ahora no solo añaden esa nueva condición de prestigio para el Mercat, sino que se han posicionado en la iluminación artística de Fallas, en la que ganaron el primer premio de Categoría B el año pasado.

Calendario de actividades Viernes 30 de enero 18.30 h. Actividad colaborativa de coloquio sobre el visionado y la lectura de la obra de Jane Austen “Orgullo y Prejucio” 19.30 h. Inauguración del Mercat Tradicional de Sant Blai Sábado 31 de enero Todo el día. Permanecen abiertos los puestos del Mercat Tradicional de Sant Blai 11.30 h. Conferencia sobre pirotecnia y pólvora ofrecida por la “Pirotecnia Nadal-Martí” 18 h. Concierto ofrecido por la Jove Orquesta de Paiporta en la Iglesia de San Valero bajo la dirección de Oxana Smacilo Domingo 1 de febrero Permanecen abiertos los puestos del Mercat Tradicional de Sant Blai hasta la tarde 12 h. Espectáculo de Bailes Regionales ofrecido por diversos grupos de las Fallas de Ruzafa