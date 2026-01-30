Así funciona el sorteo ver la "mascletà" de las Fallas 2026 desde el balcón del Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases para regular, un año más, el sorteo por el que los ciudadanos puedan asistir al disparo de una "mascletà" desde el balcón municipal. Se trata de la iniciativa instaurada año atrás por el que, mediante un sorteo aleatorio, veinte personas -a razón de dos entradas dobles- pueden vivir las sensaciones en el particular "palco Vip" de la fiesta.

El Ayuntamiento repartirá un total esas invitaciones para los días comprendidos entre el 1 y el 19 de marzo, a excepción de los días 8 y 13 de marzo, en que, al tratarse de Día de la Mujer y el Día de los Municipios, el balcón tiene su propia lista de invitados, representantes de ambos colectivos. Por ello, serán 340 las personas que podrán asistir a la particular experiencia.

Para tener opción a ello habrá que inscribirse en una base de datos que se abrirá el lunes 9 de febrero, a las 00:00 horas, y permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de febrero, a las 23:59 horas.

Ser agraciado no tiene nada que ver con el día o la hora en que alguien se apunte. No hace falta colapsar la web en el primer minuto.

Pueden participar exclusivamente las personas mayores de edad y empadronadas en la ciudad. Hay que recordar que la "mascletà" y el balcón son un festejo y un edificio municipal, por lo que el privilegio es para aquellas personas que pertenecen a la ciudadanía local.

La inscripción en el concurso es exclusivamente para el srteo. No se utilizarán para ningún tipo de promoción. Y el sorteo se hará, siguiendo la costumbre, mediante un procedimiento informático.

A cada persona agraciada -con la que el Ayuntamiento contactará por el mismo correo que señalen en la inscripción- le corresponderán dos invitaciones para un día concreto, que no podrá ser modificado, y cada una de las invitaciones será personal e intransferible para la persona ganadora, mientras que la segunda será para un acompañante de su elección.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las mascletaes, se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto.

Asimismo, si alguna mascletà tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día.

Casi 19.000 solicitudes en 2025

Cabe recordar que el año pasado participaron en este sorteo un total de 18.987 personas. De estas casi 19.000 solicitudes, 3.383 más que en 2024, 7.228 fueron excluidas por no cumplir los requisitos de edad o empadronamiento. El sorteo, realizado mediante un sistema informático, despertó un mayor interés entre las mujeres (11.670 frente a 7.482 hombres) y generó inscripciones a todas horas, desde la apertura del plazo hasta el último segundo.