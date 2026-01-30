La Tierra se hizo Carmen y habitó en las Fallas

A las once de la noche, Carmen Prades ya tenía impuesta la banda de Fallera Mayor de València de 2026. Con la esperanza de que su año pase sin contratiempos e incluso que la lluvia que acompañó al festejo -sin hacerse notar en el recinto cubierto- sea como una especie de saludo con la promesa de que volverá lo justo. Eso y nada que perturbe la su felicidad, que será la de todos los protagonistas de la fiesta, que quieren vivir su fiesta en paz.

Pero antes, para eso, hay que cumplir rituales, y esos pasan por terminar de confirmarle a Carmen, por si le quedaba alguna duda, que aquella afición que le llegó de la mano de su tío Pedro "Manzanita" iba a ir tan en serio, que la llevaría a lo más alto de la fiesta.

Para ello, el Palau de la Música reunió nuevamente a la gran familia de la fiesta para cumplir con el ritual de la Exaltación. Que no es más que un punto y seguido en su frenética actividad. No cambiará más allá de que ahora lo hará ungida con la banda, con la prensa más esperada y deseada por quienes son como ella.

Así ha sido la llegada de Carmen Prades a su exaltación / Francisco Calabuig

Con aplomo y con emoción a partes iguales, remató con la imposición del distintivo su particular torrentera de emociones. Desarrolladas en una primera hora frenética en la que el envoltorio artístico fue bonito, aunque verdaderamente breve. Si dos veces breve, etcétera. Limpio, quizá demasiado breve, pero capaz de poner a todos de acuerdo. En apenas diez minutos se despachó una fantasía valenciana en forma de música y ballet que se remataba con el descubrimiento de la "cadira d'Or" detrás del decorado. Y la transición hacia la parte protocolaria fue bien solucionada con la interpretación de su pasodoble. Para que, en la penumbra, se cambiara la moqueta en tiempo récord para incorporar la alfombra de gala.

El rompe ritmos no existió y permitió centrarse rápidamente en las protagonistas: en la corte de honor. En Mar Vivanco, Vega Archer, Marta Salvador, Marta Capella, Laura Llobell, Daniela Roig -ellas dos, repitiendo exactamente el mismo camino que hicieron sus madres el mismo año, 1995-, Paula Marí Turrientes -lo mismo pero en 1994-, Virginia Pulido -haciendo el camino de vuelta desde la corte infantil-, Anabel Calero, Paula Castell, Zoe Molino y Ani Torregrosa. Cada una escribiendo también su propia historia, que también es intensa e igual de meritoria. Todo ello, ante la mirada de cientos de falleras mayores en el patio de butacas, en el que lo contemplaron la Fallera Mayor de València 2027 y su corte de honor. Que quien sabe las que serán, pero que, en su inmensa mayoría, habrán tenido tiempo para pensar.

Veinticinco minutos consumió la ofrenda de flores. Una vez superado ese muro ya era el momento del discurso del mantenedor. Boro Peiró, con un pañuelo del espolín de Carmen. Recordó a los que no están, incluyendo aquellos que los que no las han podido ver, como su abuela y su tío (Pedro "Manzanita"), pero añadiendo también a Julián Carabantes "patrimonio de las Fallas".

"Te veo y me quedo sin palabras. Soy el más afortunado del mundo. Llevo toda la vida ante un micrófono y estoy nervioso. Hablo por el colectivo en nombre de todos, de las Fallas. Estás espectacular de esa Cadira d'Or. Es amiga, fidelidad, es fallera sin edulcorante, València, luz y vida". Recordó a su familia, el "Or" de la falla Convento, transformado en Cadira d'Or; el pasodoble de su nombre, que las Fallas están de moda, la falla municipal... un discurso desde la radiofonía. "Este año se escribirá con estima, la de un colectivo de 120.000 personas que estima a su fallera mayor y que no te fallará porque creen en esa banda, creen en esa joia y porque creen en tí".