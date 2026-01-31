El esmoquin de Catalá y detalles de la Exaltación

No es el espolín oficial, pero el estilismo de la alcaldesa María José Catalá forma parte de la velada de la Exaltación. En esta ocasión estrenó para la un esmoquin blanco de Marta de Diego con aplicación lateral de guipour blanco con motivos inspirados en la flor de Lis de la Senyera.

Los pendientes, de Vicente Gracia, eran una alegoría a la Nit de Foc, con obsidianas negras y nácar. Completó con zapatos de Lola Cruz y el habitual estilismo de Alex Jordán. Azul y amarillo había sido la paleta de colores del año pasado.

Catalá, a su llegada al Palau / Fotofilmax

El acto de la exaltación de Carmen permitió recuperar la normalidad de que el president de la Generalitat acuda a este acto protocolario. Después de los cambios al frente del gobierno autonómico, Juanfran Pérez Llorca acudió al acto de exaltación adulta.

Catalá y Pérez Llorca, con Carmen Prades / Francisco Calabuig

En la parte protocolaria siempre hay detalles que llaman la atención. Por ejemplo, la charla de la alcaldesa a Carmen mientras blandía la banda, los segundos previos a imponérsela. Qué le dijo sobre el significado de lo que iba a pender de su hombro a partir de ese momento, que a Carmen se le saltaron las lágrimas antes de la imposición.

Y entre los responsables de llevar los atributos a las trece protagonistas, la que se llevó la palma fue la niña, que no es otra que la hija del vicepresidente Gabriel Aranaz, que arrancó la simpatía general. Y ella, además, se lo pasó en grande.

Carmen, en el interior de su Rolls Royce / Fotofilmax

Uno de los coches antiguos / Fotofilmax

Si hubiesen enchufado la radio, seguramente por los altavoces saldría la música de un foxtrot o algo parecido. De casi 90 años es la antigüedad del coche de l'Antigor que llevó a Carmen Prades hasta el Palau. Tras salir de su domicilio, en la Plaza del Ayuntamiento se subió, para hacer el recorrido, en un Rolls Royce negro de 1938, propiedad de un miembro del Club de Automóviles Antiguos de València.

En el parque móvil que se pone a disposición de la JCF hay marcas como Pontiac, Packard, Ford o Buick Master, siendo los más antiguos de 1929.

La charla de la banda / Fotofilmax

La portadora de flores, la nota más simpática de la noche / Fotofilmax

Ya se avisó que el horario del espectáculo pirotécnico era "aproximado". Estaba minutado a las 23.45 horas, pero la entrega de canastillas y el discurso del mantenedor se fueron de tiempo más de la cuenta y empezó a dispararse a las 00.10 horas, un poco menos de media hora más tarde. Debajo justo del Palau se agolparon los curiosos para contemplar el disparo de Alto Palanca

La corte y el público, en el castillo / Fotofilmax