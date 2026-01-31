Marta Mercader desvela su Espolín Fallera Mayor Infantil de València de color Azul Cristalino

No son pocos los que consideran que el Espolín Fallera mayor Infantil de València es incluso más inspirado que el de la adulta. Que, hace un cuarto de siglo, cuando se trazaron los dibujos, el de las niñas quedó incluso más redondo que el de las adultas. Incluso que lo podría llevar una mayor sin ningún tipo de problema. El caso es que la historia se escribe, se está escribiendo, a golpe de tejido de alta exclusividad y que, de la misma manera que Carmen Prades sacó a relucir su "Terreta" el viernes por la noche, ahora era el turno de Marta Mercader.

Con ella, se iba a desvelar el espolín oficial número 50. Porque son 25 mayores y 25 infantiles desde que se decidió, por iniciativa municipal, que fuera la Casa de la Vila la que corriera con el gasto de la vestimenta principal.

Bajó de su domicilio, justo enfrente del Mercado de Abastos, con la convocatoria propia del momento y dejó claras sus intenciones, las que puso de acuerdo cuando, al día siguiente de la Telefonada, se acercó al telar de Vives y Marí.

Aquí no hay tanta quiniela y tanto misterio. Se espera con interés y se sigue, pero sin perder la cabeza en redes sociales. Por eso, con menos presión, Marta bajó las escaleras para mostrarse Azul Cristalina. Que ese es el tono escogido.

"Pureza, frescura y luminosidad" son sus connotaciones, que vienen que ni pintadas para una niña que ha demostrado, sobre todo, esas sensaciones "inspirada en el azul cristalino del amanecer, ese matiz natural que transmite alegría, integrándose con distinción en el conjunto floral". Y así, Marta apareció "irradiendo alegancia, delicadeza y luz propia".

31 tramas en el tejido

El espolín está formado, de acuerdo con el diseño elaborado en 2001, con hasta 31 tramas: la de algodón que arma el fondo, la de nobleza, tres metales y 26 tramas de seda natural para las flores y las hojas.

La Joia Indumentaristas es la responsable de unir los elementos que forman parte del traje: con el aderezo de Art Antic, que es propiedad del Ayuntamiento, manteletas de Hijas de Carmen Esteve, zapatos de Creaciones Aurora, peinetas de Texor, cancanes de Margarita Vercher, puntillas de Santos Textil y calcetines de Elvira Bella. La posticería es de Realce, la joia es de Isidro Calvete y la banda, la razón de ser del acto de la Exaltación, de Artesanía Llobe.