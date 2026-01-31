Pirotecnia, Basílica, cena... ¿y ahora qué hacen las falleras mayores y cortes?

Fuegos Artificiales, una visita a la Basílica y una cena completan el ritual de las Exaltaciones, en un momento que la fiesta sufre una nueva inflexión en su calendario.

Tras acabar el acto protocolario, la comitiva volvió a bajar a la entrada del Palau de la Música para asistir a la segunda sesión de fuegos artificiales. Si el viernes fue Alto Palancia, el sábado fue Dragón. Tras un breve photocall, todas se trasladaron a la Basílica para que hicieran entrega de los ramos, mientras que falleras mayores y mantenedores podía subir en el camarín.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la cena, que en esta ocasión sí que puede hacerse al acabar todo a una hora razonable. El viernes por la noche no hay tiempo más que para devolver a las protagonistas a sus casas, habida cuenta de que se acaba muy tarde.

Y a partir de ahora, empieza a haber unos cambios sustanciales en el protocolo. El primero, que se va a multiplicar aún más la presencia de todas ellas con la indumentaria tradicional, una vez estrenados los vestidos y la banda. Eso no quita para que, por ejemplo, el lunes acudan las dos comitivas a entregar los ninots de la Exposición y vayan en blusón.

Febrero es un mes en el que encontrar un día libre va a ser casi imposible. La agenda llega ahora ya completamente desbocada y entre los compromisos oficiales, las entrevistas y el "reinado invisible" no dan un minuto de tregua.

Moisés Domínguez

Y ahora, a firmar cientos de fotos

Sirva el ejemplo de lo que no se ve: las dos falleras mayores tienen que marchar rápidamente a hacerse la foto oficial, con el espolín y la banda, para hacerle miles de copias y empezar a firmar de cara a los Intercambios que empiezan el próximo fin de semana. Además de seguir acudiendo a probarse las piezas de indumentaria que les faltan a Marta y Carmen.

El primer día con todas ellas ya plenamente ungidas con la banda empezará por la mañana con las finales de pilota valenciana en Pelayo, tanto de mayores como de infantiles.

Noticias relacionadas

Agenda completa el domingo 1

Las niñas tienen también el Cant de l'Estoreta de la falla Blocs Platja y un acto conmemorativo del 60 aniversario de la falla de Marta Mercader, Alberic-Heroi Romeu. A la vez, la fallera mayor acudirá a la entrega de la Flama d'Or de la Agrupación del Carmen, para acabar todas ellas en las Atarazanas, con la presentación de los bocetos de la Agrupación del Marítim.