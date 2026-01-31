Revive el discurso de la mantenedora de la Fallera Mayor Infantil de València, Cuchita Lluch

Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig; Excelentísima alcaldesa de Valencia, señora doña María José Catalá; presidente de Junta Central Fallera, Don Santiago Ballester; Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil; Cortes de Honor; Reina Infantil de las Fiestas de Castellón, Ana Colón; Bellea del Foc Infantil, Valentina Tárraga; autoridades, padres, madres, niñas y niños que sois el orgullo y el futuro de la fiesta, falleros todos…

Hace ya muchos, muchos años, en otros tiempos, en otra época y en otro lugar, en el Teatro Principal, yo tuve elprivilegio de estar sentada donde hoy lo está nuestra querida Marta y hace exactamente 20 años, mi hija Carlota Llobell Lluch lo hizo sentada como Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Nuria Llopis Borrego.

Conozco muy bien los sentimientos que hoy desbordan a Marta y su Corte de Honor en estos momentos y el inmenso orgullo y la gran alegría que sienten sus familias al verlas sentadasen este majestuosoescenario, consus bandasque lasacreditan ya comoFallera Mayor Infantil de Valencia y Corte de Honor.

Es unverdadero honorpara míser hoyla mantenedorade estasgraciosas niñas,un honor que se ha convertido en una tradición familiar, ya que mi abuelo Luis Lluch Garín fue mantenedor dela FalleraMayor Infantilde Valenciadel año1973, AmparoTrénor, ypor supuesto también fue mi mantenedor en el año 1975. Diez años más tarde, en 1985, lo seríami padre,Vicente Lluchde Juan,de laentonces FalleraMayor Infantilde Valencia, María José Calvete. Así que gracias, querida alcaldesa, por hacerme este regalo incomparable.

Así pues,repito, esun verdaderohonor paramí hoyser lamantenedora deesta Exaltación yde estaspreciosas niñasque sonMarta, Aitana,Alba, Martina,Vega, Daniella,Claudia, Jimena N, Jimena M (pues así se llaman entre ellas) Nuria, Olga, Lola y María.

Según Marta, sus compañeras son súper: súper graciosas, súper bondadosas, súper divertidas,súper guapas,súper sonrientes,súper amables,súper amigas.Para lasniñas de laCorte, Martaes extrovertida,habladora, altruista,buena persona,cariñosa, espontánea, risueña y bondadosa.

Para Carmen,su falleramayor, Martaes dulzuray energíaa partesiguales, cariñosa,muy amable ycon unachispa yactitud súperdivertida quecontagia conilusión ysúper fallera. Sabe que eres la mejor compañera que pudiera tener y no se le ocurre mejor manera de tenerrepresentado uncargo tanimportante comoel deFallera MayorInfantil deValencia si no es con una niña como tú.

Para tusqueridos padres,Salva yMaría, ytus hermanosSalva, Borjay Álvaro,que están hoy aquí acompañándote en un día tan importante, eres la alegría con mayúsculas, la felicidadpersonificada, muyespontánea, conmucha determinación,las ideasmuy claras y dicen que siempre consigues lo que quieres.

Y yo me imagino a tu familia tomando prestadas estas estrofas de uno de los versos de Pablo Neruda que se titula PARA MI CORAZÓN.

Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, desde miboca llegaráhasta elcielo,

lo que estaba dormido sobre tu alma.

Es en ti la ilusión de cada día. Llegascomo elrocío alas corolas.

Socavas elhorizonte contu ausencia. Eternamente en fuga como la ola.

Yo sé muy bien dónde te fugas, sé que Siete Aguas es el sitio de tu recreo, donde se conocieron tus padres y donde disfrutas de tus vacaciones y veraneos.

Y ahoravamos conlas trece.Todas ellas,menos una,han sidofalleras mayoresinfantiles de susfallas elaño pasado.Diez deellas tienendiez años.Todas ellas,menos una,tienen el Bunyol d’Or. Casi todas ellas bailan, cantan, unas estudian música y otras hacen deporte. A todas les gusta cocinar y a la mayoría les gusta leer. Si les haces elegir entre Plantày Cremà,eligen laPlantà: Marta,Aitana, Martina,Vega, Daniela,Jimena, N,Nuria y Lola. Y elige la Cremà: Alba, Claudia, Jimena, M, Olga y María. Si les haces elegir entre Mascletà y castillo, eligen Mascletà: Marta, Aitana, Alba, Martina, Daniela, Claudia,Nuria, Olga,Lola yMaría. Yeligen castillo:Vega ylas dosJimenas. Todasellas eligen dos superpoderes muy parecidos, poder volar o teletransportarse.

Ambos nos vienen muy bien pero qué muy bien para la semana fallera. También sé que tienen suscódigos secretosen elescenario parasaber cuándose tienenque levantar,sentar o saludar. Que tienen sus motes como Songelita, que una hace el baile del pollito, que otra tiene unos hoyuelos preciosos que todas quieren, que hay otra con la que se parten derisa porquetiene risade pingüinoy otrade ellasobligaba asu familiaa llamarlasandía porque no puede dejar de comer su fruta favorita cuando llega el verano.

¿Sabéisya queridopúblico dequién hablo?Pues osdejo avosotros paraque loaverigüéis.

Por supuesto ya tienen sus anécdotas favoritas. La primera que me contaron fue la del gusano… Resulta que estaban un día esperando a que diera comienzo un acto en la casa de Ronald McDonald y se encontraron con un gusano. Así que todas corrieron y se pusieron alrededor del gusano y empezaron a bailar marcando el ritmo con el baile del tren viral de tiktok que dice hai hai hai yusho!

También tenéis que saber que a todasellas, los Reyes Magos les hantraído como regalo ir juntas al concierto de Aitana, que es la cantante favorita de todas, pero especialmente de Marta, nuestra Fallera Mayor Infantil de Valencia, que de mayor quiere ser cantante. Tanto lodesea quecon ladeterminación quetiene, estamosseguras deque loconseguirá. Acordaos de este detalle.

Nuestra Fallera Mayor Infantil y su Corte tienen no solo una, sino dos mascotas. La primera es una mariposa hipopótamo a la que le llaman Maripili, que les regalaron la nochede lallamada dela alcaldesa,la FalleraMayor infantilde Valenciade 2025,Lucía García Rivera y su Corte de Honor, que es rosa, el color favorito de Marta. La segunda esun canguroque lesregalaron enRonald McDonald,al queellas lepusieron elnombre de Bastiánen homenajea unode losniños quese encontraronallí. Ellasy yoya tenemos también nuestro divertido secreto, y es que a todas nos encantan las paellas, o lo que es lo mismo, las Fallas, ¿verdad? Ya os lo contaremos.

También séque parael díade hoytienen dosdeseos. Quesu presentaciónsea inolvidable y por encima de todo, no caerse por las escaleras. Os aseguro que son deseos que yo también comparto.

A lo largo de este año estarán rondando los mil actos falleros, para los que sus maravillosas madres les han preparado una media de 20 trajes para vestir de particular. Paralos actosmás informales,que vancon vaqueros,les hanhecho unascamisas blancas, un chaleco reversible, una chaqueta y lo más bonito de todo, una sudadera que lleva impresa el dibujo principal del primer traje de la Corte, que se llama Santa Marta, como nuestra Fallera Mayor Infantil, que ya es casualidad. También es bonito que sepáis, estimadopúblico, quelas mamásde Claudiay JimenaM., Maríay Patricia,fueron Corte de Honor en el año 2007. Y sus hijas tienen el privilegio de compartir Corte también. Y otro secreto, la mamá de Daniela, Bea, fue Corte de Honor en el año 2011 y yo formaba parte del jurado que la eligió. Así que sí, tenemos mucha tradición fallera hoy aquí.

El día que las conozco, se arremolinan unas con otras y la excitación se refleja en sus ojos. Esos ojos que hablan por sí solos, llenos de brillo y de vida. Vida que quieren exprimir al máximo estos días.

Días que son un sueño, un sueño de todos los falleros. Las fallas son el sueño de todos y cada uno de los aquí presentes y de los miles de valencianos que cada año y día a día logran queesta fiestamágica puedasuceder. Ytodas vosotrasy vosotros,querido público, me vais a acompañar para seguir soñando.

Sueñan losindumentaristas conconfeccionar losmejores ymás bellostrajes quepodamos desear. Para ellos cogen las mejores telas, telas de seda, algodones, sedalinas, con brocados, damascos, siendo lo más valorado de todas ellas la seda que recibe el nombre deEspolín, quees unaverdadera joyade laartesanía valencianay esla telaque hoyviste en sutraje Marta,que esteaño hatenido elprivilegio depoder escogerel colory porfin, al verlallegar, yahemos descubierto, yaque es elsecreto mejor guardadode unaFallera Mayor Infantil de Valencia. Los indumentaristas nos ayudan a elegir manteletas más adecuadas, las puntillas, los encajes, las medias, las enaguas, los cancanes, las cintas y los delicados zapatos que terminarán de componer el traje más rico y bello de la indumentaria tradicional que existe en el mundo.

Sueñan los orfebres con ofrecer los mejores y más auténticos diseños antiguos de los aderezosque nosengalanan, queson purafiligrana, llenosde perlas,topacios, amatistas, esmeraldas, corales, coralinas. Sueñan al cincelar esas peinetas que enmarcan vuestras cabezas en este bellísimo peinado de postizo antiguo. Y como estamos soñando, ahora queya estáisvestidas ypeinadas, vamosa ponernosunas gotasde perfumecon lapoesía de Rafael Alberti. Escuchad:

Tan limpita, tan peinada, con esos dos peinecillos que te asesinan las sienes, dime, di,¿de dóndevienes?

Con esafalda encarnada y esas dos rosas de lino en tus zapatitos verdes,

dime, di, ¿de dónde vienes?

Y nosotras le contestamos al poeta, venimos de engalanarnos para disfrutar de nuestra fiesta, quees lafiesta másbella queanuncia laprimavera. Esel sueñode nuestrosartistas falleros, que no duermen hasta haber hecho el primer boceto, que se convertirá bajo sus manos en grandísima falla. Manos que pertenecen a escultores, dibujantes, arquitectos e ingenieros, los artistas nos hacen el regalo de recopilar las más diversas historias que suceden en nuestro barrio, en nuestra ciudad o el mundo.

Historias que se transforman en escenas repletas de ninots acompañadas de la cartelería consus explicacionesllenas desátira. Sátiraque demuestraal mundoque losvalencianos y valencianassabemos ejercerla críticay tambiénreírnos denosotros mismos,que esun ejercicio muy sano. Esa falla enmarcará las líneas de nuestros dominios durante la Semana Fallera, alrededor de la cual vivimos y soñamos.

Soñamos con que ganamos un premio y todos esperamos que sea el primero de nuestra sección. Pero este año, a Marta y su Corte ya les ha tocado el mayor premio, que es disfrutar de la falla infantil que se plantará en la plaza del Ayuntamiento y que este año lleva por nombre “Valencia és mou”, obra del artista fallero Mario Pérez. Y sí, ya todas guapas, bien vestidas y perfumadas, nos vamos a mover, como el lema de nuestra falla infantil.

Primera parada la CRIDA. Todas las falleras soñamos con estar el último domingo de febrero instalados en las torres de Serrano para recibir las llaves de la ciudad de manos dela alcaldesay poderdirigirnos almundo ydecir laspalabras másbonitas quepodemos imaginar: “Valencians, ja estem en Falles” y este año serás tú la que estés en ese momentoque tantasveces hassoñado ydigas esas palabras Marta. Y entonces laciudad estallará como la pólvora en un aplauso colectivo.

Valencia seilumina yel cielose llenade luzy nosembarga elsonido, elcolor yel júbilo queinunda la ciudad.Cuando digaslas benditaspalabras, Marta,Valencia serendirá tus pies y a partir de ese día reinarás.

Segunda parada la MASCLETÀ. Durante 19 días seguidos los valencianos nos congregaremos en un ritual diario cerca delas dos de la tarde en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento para disfrutar del sueño de los pirotécnicos, que no es otro que encendernuestros sueñosdel olora pólvoraque noshace vibrar,de esesonido queinunda nuestro cielo azul y nos invade y atraviesa hasta dejarnos exhaustos.

Y así este año se producirá también el ritual de salir al balcón del Excelentísimo Ayuntamientode nuestraciudad ydesde allícontemplar laplaza llena,la genteabigarrada esperando aque elreloj delAyuntamiento suenea lasdos dela tardey seastú laque este año Marta puedas decir las palabras que todos queremos oír: “Senyor pirotécnic pot començarlaMascletà”.Mi queridaMarta yate digoyo queesas palabraste acompañarán siempre y cuando pasen los años y sigas yendo a ver la mascletà lo dirás en bajito, para ti, y recordando la belleza de un momento así y sonreirás.

Tercera parada,la PLANTÀ.Para quecomience laPlantà, yahemos idoa recogernuestro ninot, connuestra charanga.Unos andando,otros enautobuses. Yde lamisma manera,y de la misma forma, volvemos a nuestro casal. Ese casal que es la casa de todos. Porque todosallí somosiguales. Cadauno denosotros aportaa lafalla loque sabe.Unos disfrutan más que otros. Otros trabajan más que otros, y muy duro, para que esa noche nuestro monumento quede bien plantado, bien limpio, bien pintado para recibir a la mañana siguiente la visita del jurado.

Y así llegamos a la recogida de premios. Y este año sois vosotras las que estáis en el escenario entregando los preciados premios. Con Marta al frente. Y tenéis el placer de verpasar atodas las comisiones acompañadaspor nuestrasbandas demúsica, queson la expresión artística de nuestros mejores músicos, que llenan las calles de Valencia de pasodobles alegresy quecuentan labelleza, laluz, elcolor yla alegríade nuestrasfiestas y nuestrasgentes. Yeste añoMarta disfrutardel pasodobleque tehan dedicadoa ticomo Fallera Mayor Infantil de Valencia.

Cuarta parada,la OFRENDA.Es unmomento culminantepara todoslos fallerosy falleras por la devoción que tenemos a nuestra Virgen, la Geperudeta. Todos los valencianos y valencianas hemos crecido bajo su amparo. Y a ella, en una procesión interminable de flores y música, le cantamos el himno más bello que una Virgen puede tener, que no es otro que el Himno de la Coronación, y le decimos.

Salve sempre adorada patrona, Salvemare delsbons valencians.

Yella esla rosa perfumada y lamística azucena.

Este añoserá tuquerida fallaAlberique-Héroe Romeula quetiene elprivilegio deentrar la última en la plaza delante de ti, donde desfilarán orgullosos tus padres y hermanos. Y tu madre recordará cuando estando embarazada de ti, rezaba a la Virgen para tener una niña a la que le gustaran las Fallas.

Y cuando este año veas a la Virgen, todas esas veces que has hecho cola para el besamanos, todaslas Ofrendasque hascaminado y todaslas floresque lehas entregado, adquirirán sentido. Y te acercarás a la Virgen en tu besamanos particular para decirle al oído: Gracias Virgen de los Desamparados, gracias por obrar el MILAGRO.

Última parada, la CREMÀ. Para ese día vamos a recibir los dos superpoderes que todas habéis elegido. Poder volar y teletransportarnos. Así que nos propulsaremos al cielo de Valencia y veremos cientos de fuegos. Uno en cada cruce de nuestra ciudad, que esa noche todavía nos pertenece. Fuegos en el suelo y fuegos en el aire, de luces de colores. Esos castillos que rematan nuestras noches de fiesta.

Y nosotros le contamos aValencia por boca del poeta Antonio Machado:

Valencia defecundas primaveras, de floridas almunias y arrozales, feliz quiero cantarte, como eras,

domando aun anchorío entus canales, al dios marino con tus albuferas,

alcentauro deamor contus rosales.

Y nosotroslo queveremos desdeel cieloserán ríosde lágrimas.De losmiles defalleros y falleras que llenan nuestras plazas, llorando de tristeza porque nuestro sueño termina.

En realidad quemamos con nuestros llantos todos los males que nos acechan. Y a la vez sonreímos con nuestros ojos porque se enciende en nuestra alma la certeza de haber cumplidoy haberdisfrutado deunos momentosúnicos deamor, cariño,sonrisas, afectos, abrazos y calor. En definitiva de germanor.

Como vosotrasdecís, laCremà tambiénsignifica elmomento dealgo nuevo.El comienzo deotra esperanza.Y esel mismopoeta AntonioMachado elque nosayuda coneste verso.

“Sies bueno vivir todavía esmejor soñar.Y lo mejor de todo,despertar”.

Despertad yamis queridasMarta, Aitana,Alba, Martina,Vega, Daniella,Claudia, Jimena M, Jimena N, Nuria, Olga, Lola y María. Y ser conscientes del valor de vuestro nombramiento. Del valor que adquirís porque sois las herederas de nuestra cultura, de nuestraidentidad valencianay denuestro territorio.Tradiciones quevosotras debéishacer perdurar en el tiempo para que nuestra fiesta no termine nunca y, año a año, se siga engrandeciendo.

Todos losque estamoshoy aquísabemos queasí loharéis yos damoslas graciaspor ello. Lasmismas graciasque vosotrastenéis quedar aValencia queya esvuestra parasiempre. Que os ha hecho un regalo ÚNICO e IRREPETIBLE en el tiempo.

Y terminoya. Yle quierodedicar aMarta nuestraFallera Mayorinfantil deValencia una poesía queyo leíacon mipadre haceya muchos, muchosaños, enotros tiempos,en otra época y en otro lugar: mi casa. Escúchame, Marta! Se titula El Alba del Alhelí:

Todo lo que por tivi:

la estrellasobre elaprisco, el carro estival del heno

y el alba del alhelí. Si memiras, parati.

Loque gustaste pormí:

la azúcardel malvavisco, la menta del mar sereno

y elhumo azuldel benjuí. Si me miras, para ti.

Mírame,Marta. Y tedigo todas las Fallas que yo viví. Sime miras, parati.

Noticias relacionadas

GRACIAS,VALENCIA.