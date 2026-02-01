Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almirante presenta su doble apuesta por el Ninot Indultat de las Fallas de València 2026

Almirante Cadarso-Conde Altea busca su noveno indulto con la escena costumbrista en una juguetería y en la infantil visibiliza a la Fundación Aladina y a los niños con cáncer

Estos son los NInots que presenta Almirante Cadarso a la Exposicion de las Fallas 2026

Estos son los NInots que presenta Almirante Cadarso a la Exposicion de las Fallas 2026

Estos son los NInots que presenta Almirante Cadarso a la Exposicion de las Fallas 2026

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

A Almirante Cadarso-Conde Altea se le ha resistido el ninot indultat desde el histórico doblete de 2020 y 2021, aquel que, por primera vez en la historia -y excepcional dadas las circunstancias en que se produjo- hubo dos indultos en la misma falla: el de las fiestas no celebradas por pandemia y el de la siguiente Exposición, para las Fallas de Septiembre. Y al que añadió también los dos indultos infantiles, componiendo un trébol de cuatro hojas que, seguramente, jamás volverá a producirse.

La aparición en la pelea por la votación popular de l'Antiga de Campanar, que se llevó tres indultos seguidos, y el del año pasado de Convento Jerusalén ha entorpecido el paso al indulto número nueve de la comisión en ninots grandes, aunque no se duda de que, en algún momento, va a llegar.

Porque en esta ocasión vuelven a la carga y con una apuesta a gusto del consumidor. De la mano de Paco Giner y el remate de Miguel Santaeulalia -los mismos pinceles que en los indultos de Manuel Algarra- presentarán uno de los proyectos que responden al modelo de "indultable". La competición vuelve a la normalidad, sin elementos emotivos que pudieran ayudar a tener incliniar la balanza -como el año pasado a Convento con la resignificación de su grupo con la dana y el "Forn de Pa i Porta" y que la propia Almirante apostó, pero con el infantil, aunque finalmente fue superado por la Pasarela de Duque de Gaeta-.

El caso es que el grupo grande juega a ganar. Escenas costumbristas ambientadas en el hogar o en una tienda o comercio captan la atención y en este caso lleva la trama a la Juguetería Almirante, en la que el veterano juguetero elabora una muñeca ante la atenta mirada de una niña.

Llama la atención del grupo dos características: la presencia de juguetes de antaño, reconocibles por el público adulto, evocador de su infancia. Juegos de mesa como los Reunidos Geyper; el Cine Exin o el Exín Castillos se readaptan para aparecer en la vitrina. Y con el abigarramiento de una tienda añeja, todo tipo de pequeños juguetes realizados todos ellos con técnicas de construcción. O dicho de otra forma, no son juguetes reales incorporados a la escena.

Visibilización en la figura infantil

Para el ninot infantil presentan un mensaje de visibilización. Dentro de sus actividades de este año cuentan con poner en valor a la Fundación Aladina, dedicada a dar asistencia y ayuda a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, y que acaba de cumplir veinte años.

En la misma, los niños salen del hospital tras recibir el tratamiento, dispuestos a disfrutar y pasarlo bien. No se ocultan las cabezas sin pelo convertidos en super héroes. Porque se apela a su propio lema: “Ningún niño con cáncer pierde la alegría ”.

Miembros de la Fundación acudieron a conocer el grupo, que corre a cargo de Vicente Gomar y que forma parte de esa campaña de visibilización que ha planteado la comsión para con la asociación.

