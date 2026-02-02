La crudeza de la guerra llega a la Exposición del NInot de las Fallas 2026

Entre la parte geriátrica, que se jugará el indulto en condiciones normales, y la crítica política, más atemperada tras la explosión -más que razonable- del año pasado, una crítica dura, desgarradora, se abrió paso durante la primera jornada de entrega de Ninots de la Exposición. Un niño envuelto en una sábana blanca, un alegato contra las guerras ejemplificado con el niño de Gaza. De Gaza porque es el modelo más identificable con esa cruda realidad. Xaume Chornet la ha preparado para la falla Arrancapins, los mismos que hace dos años plantaron el árbol coronado por una Estrella de David con cabezas agujereadas y que hace doce meses mostraban una urna de metacrilato de la que surgía una cabeza ahogándose en el barro.

Miembros de Arrancapins, con el ninot / Moisés Domínguez / D

Es destacable por diferente y por dura, dentro de una Exposición, y de hecho de una plástica fallera que ejerce la crítica, pero que lo hace de forma muy dosificada y con modelos estéticos previsibles -los críticos lo llaman "infantilización"-. Durante la jornada de lunes empezó a llegar el goteo de figuras.

Crítica política hay, eso es indudable. Pero sin la dana por medio, el sentido de la crítica ha virado a la cuestión nacional, que parece que será la que domine en esta ocasión. Con la autonómica más desactivada y la local de difícil trato (María José Catalá es un ninot muy difícil de tener éxito), el foco vuelve a centrarse en Pedro Sánchez y sus cuitas. Ya ha aparecido el presidente con Koldo y con Ábalos, los más que previsibles.

Pedro Sánchez, en la figura del Mercado Central / Moisés Domínguez / D

José Luis Ábalos reconvertido a Torrente desembarca para la falla l'Empalme / Moisés Domínguez / D

La primera sesión matinal estuvo caracterizada por el madrugón de las infantiles, que acudieron bien pronto en busca del mejor sitio ante la vitrina. Y eso es porque son varias las que quieren pelearse el indulto. Con un punto de tensión incluso por el gálibo que mide los tamaños reglamentarios, las Duque de Gaeta, Espartero, Convento o Císcar-Burriana estaban a primera hora para llevarse el prime time, el impacto visual para captar el voto.

Maria José Catalá, de José Ramón Lisarde para Sevilla-Denia, reconvertida en Massiel / Moisés Domínguez

En mayores, tras la primera tanda, las "votables" se dirigen hacia Almirante Cadarso y Convento Jerusalén. Que saben a lo que juegan: figuras entrañables, con abuelitos, niños y animalitos. Ni siquiera la teoría de "si son iguales, igual dispersan el voto" tendría que demostrarse con el resto de figuras conforme lleguen y que puedan entrar por los ojos. Aunque la sensación es que serían primas hermanas.