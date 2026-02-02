En Directo
Directo | La entrega de Ninots de las Fallas de València 2026, al minuto
Sigue la fiesta fallera en La Ciutat de les Arts i les Ciències
Las Fallas 2026 viven uno de sus episodios más apasionantes con la llegada de las figuras candidatas al indulto popular
Ángel Navarro lleva el ninot número 25 de la Falla número 25 que planta en Zapadores-Vicente Lleó. En la que él mismo es fallero.
Llega una de las candidaturas potentes para el indulto grande: la juguetería de Paco Giner para Almirante Cadarso
Esperansa Grasia llega, loca de atar, de la mano de Devis Creaciones a la Plaza del Pintor Segrelles
De la mano de David Llopis llegan Los Meconios para la Falla Obispo Jaime Pérez
Y Almirante Cadarso también presenta su alegoría a los niños con cáncer que ampara la Fundación Aladina. De la mano del artista Vicente Gomar.
Sergio Carrero vuelve a optar por la originalidad en Albacete-Marvá. El año pasado, un mocho de madera. Este año...
Y también llegan las figuras grandes. Espartero-Ramon y Cajal completa su entrega con la figura de Vicente Martínez Aparici.
Borja Lorente presenta su propuesta de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Otra figura portentosa: la de Joan Blanch para Císcar-Burriana, dedicada a la Telefonada
Y José Gallego también ha llevado su figura infantil de Convento Jerusalén. Todas las grandes llegan a la vez
