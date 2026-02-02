Vive la Fallas de Valencia 2026 como nunca: actos de hoy y mañana y consejos para disfrutar la fiesta
Las Fallas tienen muchos inicios, pero no cabe duda que la primera mascletà es una de esas fechas que marcan un momento importante en la fiesta.
Como es domingo, coincide además con más actos falleros, según el programa de las Fallas de Valencia 2026, incluyendo una segunda versión pirotécnica que tendrá lugar por la tarde.
Actos de Fallas en València hoy y mañana
Domingo 1 de marzo
- 10:00 h. – Cant de l’Estoreta en la plaza del Carmen.
- 14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
- 20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.
Lunes 2 de marzo
- 10:30 h. - Visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero.
- 14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
¿Qué es el Cant de l'Estoreta?
Durante toda la mañana, en la plaza del Carmen de València se celebra el "Cant de l'Estoreta".
Es una pequeña cabalgata infantil que organiza la falla Plaza del Árbol y que rememora una de las tesis del origen de las fallas. Grupos de niños representan personajes de época y se remata con una comparsa en el que algunos de ellos arrastran una manta con trastos destinados a ser quemados.
Tienen que entonar la célebre tonadilla "Hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep, el tio Pep? ¿Mes que siga la tapadora del comú número u?".
Consejos para vivir unas Fallas de València inolvidables
El 1 de marzo empiezan los cortes de circulación en el centro de València con motivo de la mascletà.
Desde las doce del mediodía y hasta media hora después del final del disparo, que se produce a las dos en punto de la tarde, se corta la circulación por el interior del perímetro formado por las calles Colón, Xàtiva, avenida del Oeste, Ciudad de Brujas, Vieja de la Paja, plaza del Mercado, María Cristina, San Vicente (tramo de plaza de la Reina a plaza del Ayuntamiento), plaza de la Reina, Mar, General Tovar y Palacio de Justicia.
En la historia
La pequeña y coqueta comisión de la Plaza de la Santa Cruz participó en una ocasión en la Sección Especial. Fue en el año 1944 y, original de Enrique Vidal, consiguió el segundo premio. Con el paso del tiempo, una parte de los componentes de la misma se trasladó a fundar la comisión de Na Jordana.
