Todo sobre las manteletas y puntillas Santos Textil que las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor lucirán en las Fallas 2026

Tras las exaltaciones oficiales de los días 30 y 31 de enero, ha quedado desvelado uno de los secretos mejor guardados: las manteletas y puntillas que Santos Textil ha elaborado como proveedor oficial JCF para las Falleras Mayores de València 2026 y sus Cortes de Honor.

La firma ha elaborado las manteletas del segundo traje oficial de las Falleras Mayores de València 2026 y sus Cortes de Honor, y las puntillas de todos los trajes oficiales de la Fallera Mayor de València 2026 y su Corte. De esta manera, Santos Textil reafirma un año más su compromiso con la excelencia artesanal y con la indumentaria tradicional valenciana.

Puntilla primer traje oficial de la Corte Mayor. / José Espolín

Las manteletas de los segundos trajes oficiales

En el caso de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil, el juego de manteleta y delantal ha sido diseñado y elaborado de manera exclusiva y se estrenó durante la exaltación de la Marta Mercader Roig. La manteleta está bordada sobre muselina con lentejuela en oro y combina dos tipos de hilo en color ivoire natural y beige subido. Las flores, presentes tanto en el centro como en los laterales, quedan acunadas por un delicado juego de entredoses de algodón con el mismo motivo floral, aportando un toque de distinción que realza la pieza y la hace aún más especial.

Para la Corte de Honor Mayor, las manteletas del segundo traje están bordadas en hilo de algodón mercerizado sobre muselina y se combinan con tul alrededor, un recurso que permite realzar los distintos bordados y siluetas, jugando con la superposición de tejidos y aportando ligereza y movimiento al conjunto.

Manteleta segundo traje oficial de la Corte Infantil. / José Espolín

En cuanto a la Fallera Mayor Infantil de València, Marta Mercader Roig, la manteleta del segundo traje, elaborada también en exclusiva y estrenada durante la exaltación de la Fallera Mayor de València, se caracteriza por una puntilla de 23 centímetros entolada e incrustada sobre nipi. El centro ha sido trabajado con el mismo encaje y diseño, mientras que las lentejuelas bañadas en oro, colocadas a mano en los motivos principales, aportan protagonismo y riqueza visual a la pieza.

Las manteletas de la Corte de Honor Infantil se han elaborado sobre una muselina fina de hilo de algodón mercerizado, decorada con lentejuelas bañadas en oro. Las terminaciones cuentan con encaje de valencienne alrededor, logrando un aire más lencero que realza su elegancia clásica. El diseño se inspira en un modelo tradicional del siglo XVIII, con un sutil salpicado de flores medianas y pequeñas que aporta un carácter dulce y delicado, especialmente pensado para las integrantes de la corte infantil.

Puntilla y manteleta segundo traje oficial de Carmen Prades. / Fotofilmax fotógrafos.

Las puntillas de Carmen Prades Gil y su Corte de Honor

En lo que respecta a las puntillas, Santos Textil ha diseñado para Carmen Prades Gil dos modelos exclusivos. En el primer traje oficial, la puntilla combina delicados grupos florales con óvalos a juego, en armonía con pequeñas flores y tallos que completan el conjunto. Para el segundo traje oficial, la puntilla presenta un bordado de 13 centímetros en color ivoire, formado por ondas decoradas con pequeñas flores y tallos que suben y bajan en un elegante juego de guirnaldas.

Por su parte, para la Corte de Honor Mayor, la puntilla del primer traje oficial es un diseño exclusivo de 21 centímetros de ancho en color ivoire. Destaca por la combinación de varias flores protagonistas acompañadas de minúsculas florecillas engarzadas entre sí, conformando ondas muy cuidadas y rematadas con pequeñas bellotas que evocan el dibujo tradicional. En su segundo traje oficial, las integrantes lucen una puntilla dulce y muy detallada, con una gran producción floral y un minucioso trabajo de ondas revesadas que aportan un aire desenfadado y fresco al conjunto.

Puntilla y manteleta segundo traje oficial de Carmen Prades y Corte Mayor. / Fotofilmax fotógrafos

Con estas piezas, Santos Textil reafirma, una vez más, su compromiso con la indumentaria valenciana y con las Fallas, acompañando a las Falleras Mayores de València 2026 y a sus Cortes de Honor en los momentos más significativos de su reinado, a través de un trabajo que combina respeto por la tradición y excelencia artesanal.

Santos Textil, referente de la tradición bordadora valenciana

En sus más de cincuenta años de vida, Santos Textil ha diseñado y elaborado mantillas para muchas de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor, como Lola Flor (2000), Gloria Martínez (2008), Carla González (2010), Sandra Muñoz (2012), Estefanía López (2015), Sofía Soler (2016), Daniela Gómez (2018), Sara Larrazábal (2019), Consuelo Llobell y Carla García (2020), Carmen Martín y Nerea López (2022), Laura Mengó y Paula Nieto (2023), María Estela Arlandis y Marina García (2024), y Berta Peiró y Lucía García (2025). De hecho, en estos años como proveedor Junta Central Fallera, la firma diseñó y elaboró las mantillas oficiales de las Falleras Mayores de València 2024 y sus Cortes de Honor.

Desde 1970, Santos Textil no ha dejado de aportar innovación, sin perder la esencia en la tradición, apostando siempre por la elegancia en la confección de sus propios diseños exclusivos. La calidad, diseño y cariño con que se elaboran sus artículos han convertido a la firma en un referente en el textil valenciano y nacional.