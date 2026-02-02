Las noticias de las Fallas 2026: El último baile del macero Ramón Blanes

Recogida ya la moqueta de las Exaltaciones, la actualidad de las Fallas 2026 empieza a cambiar de protagonistas: ahora serán los Ninots, que llegan a la Exposición desde primera hora de la mañana.

Pero de la fiesta del Palau queda por contaros esta historia: ha sido la última en la que participará Ramón Blanes en calidad de Macero, los personajes que ejercen la custodia de la fallera mayor de València detrás del trono y que abren y cierran su paso junto con el de la alcaldesa. Durante décadas ha estado presente, viendo pasar falleras mayores desde 1994, a la izquierda de ellas.

Forma parte del equipo de Oficiales de Servicio, cuerpo en este caso vinculado a la primera autoridad municipal. De hecho, en el día a día está siempre en una antesala municipal, que tiene acceso al balcón -en las "mascletaes" ejerce de control de acceso- y al despacho de alcaldía. "Van a entrar dos compañeros nuevos y como yo soy ahora el coordinador general, ya no me vestiré. Me quedan los actos hasta lo que tarden en hacerles la uniformidad".

Ramón ha estado siempre, además, en el mismo sitio "y los relatos, las historias y las anécdotas se acumulan". Una labor que tampoco es fácil porque "hay que estar pendiente de todo, que no haya ningún problema en el escenario y, a la vez, guardar la rectitud en la postura". Le quedan aún tres años para jubilarse, pero ahora sí que ha completado su casi eterno ciclo junto al trono. Solo con una excepción: cuando su hija REbeca fue componente de la corte infantil de 2009.

Ramón Blanes, con la alcaldesa y la fallera mayor / Moisés Domínguez

Agenda de hoy y mañana Lunes, 2 de febrero 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias. Este lunes ya pueden pasar las comisiones de falla a recoger la políza del seguro de responsabilidad civil y de accidentes de la Junta Central Fallera para las comisiones, sectores y agrupaciones. La cobertura se establece en ambos casos del 5 de diciembre de 2025 al 5 de diciembre de 2026. Se atiende de 18 a 20 horas en Incidencias. Martes, 3 de febrero Tras varios cambios de fecha provocados por las suspensiones temporales de la actividad fallera, este martes finaliza el Concurso de Teatre Faller. El Barrio de San Isidro pone en escena la última obra en La Rambleta. 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias. 22 h. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Barrio de San Isidro. “Transicions”

Hoy, estreno de blusones Falleras mayores de València y cortes de honor estrenarán hoy los blusones que les ha realizado Mama Cose. Porque, en esta ocasión, sí que acudirán todas, trece y trece, a entregar las figuras de las fallas municipales. Se los entregaron la pasada semana y tienen una curiosidad cromática: los de Carmen y Marta son en negro con detalles estampados en gris y los de las cortes de honor, justo al contrario.

Carmen y la corte, el día que recogieron sus blusones en Mama Cose / Moisés Domínguez / D

La Universitat Politècnica dará tres premios de 800, 500 y 300 euros, más estandarte, a las mejores escenas que, en fallas infantiles, se dediquen a la ciencia. Es decir, escenas presentadas en las que se visibilice el mundo de la ciencia y el trabajo de los investigadores para inculcarlo en el público infantil. Para participar hay que preinscribirse en este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezel_1j6Gnc_FUQcnHrRLKdMzIUx38q_kI4hxiKUp6qDPolQ/viewform