En Directo
Directo | Segunda jornada de entrega de Ninots para las Fallas de València 2026
Vive la llegada de las figuras de la Exposición
Las Fallas 2026 aceleran con la llegada de los Ninots
Miguel March trae una Geperudeta para San Rafael
Enrique Andrés hace su entrada. En este caso, un retro de la "Ruta del Abaecho" para Periodista Gil Sumbiela-Azucena
Ximo Esteve trae los ninots de su último año como artista antes de jubilarse. Como éste, el primero del día, de Monteolivete.
Así se puede ver el ninot de Arrancapins ya en la Exposición. Va a ser de los que más llamen la atención, no cabe duda. Es un alegato contra las guerras y sus efectos devastadores en los niños. Un auténtico baño de realidad. Hasta la etiqueta identificadora del número de falla, la 182 le da un punto aún más duro.
La guerra no sols mata, lloga ossos / de xiquets embolicats en llençols, / com si la tela poguera esborrar un crim.
No hi ha sang, no hi ha soroll / només silenci, en càpsules blanques / perquè els adults dormen tranquils.
Cada xiquet és un rellotge trencat / que marca l´hora exacta de l´horror.
Os recuerdo que el horario es de 10 a 14 y de 16 a 21 horas
Buenos días. Aquí os vamos a contar la segunda parte de entrega de NInots para la Exposición
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El padre Ángel se muda al Cabanyal
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- De lo opulento a lo humilde: calles que se convierten en fronteras urbanas
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- El espolín Fallera Mayor de València, instaurado para 'democratizar' el cargo, cumple 25 años
- Todo sobre las manteletas y puntillas Santos Textil que las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor lucirán en las Fallas 2026
- El Ayuntamiento deniega la celebración de la Parada Mora a la falla Conde Salvatierra y rectifica tras reconocer el error