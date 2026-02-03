Directo | Segunda jornada de entrega de Ninots para las Fallas de València 2026

El niño de Gaza, en la Exposición del Ninot / Falla Arrancapins

Así se puede ver el ninot de Arrancapins ya en la Exposición. Va a ser de los que más llamen la atención, no cabe duda. Es un alegato contra las guerras y sus efectos devastadores en los niños. Un auténtico baño de realidad. Hasta la etiqueta identificadora del número de falla, la 182 le da un punto aún más duro.

La guerra no sols mata, lloga ossos / de xiquets embolicats en llençols, / com si la tela poguera esborrar un crim.

No hi ha sang, no hi ha soroll / només silenci, en càpsules blanques / perquè els adults dormen tranquils.

Cada xiquet és un rellotge trencat / que marca l´hora exacta de l´horror.