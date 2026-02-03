La Exposición del NInot se prepara con críticas muy explícitas

La Exposición del Ninot precisa de toques para evitar caer en la atonía. Sabiendo que las figuras sensibles lucharán por el indulto (Almirante, Convento y Pilar fundamentalmente) y que hay política, famosos, experimentales y atonía, aquello que marque la diferencia es lo que la hace valiosa.

Este año hay algunas propuestas que lo que demuestran es que se pierde el miedo. No todas, ni mucho menos. Pero si las hay, son de alabar. Este año, por ejemplo, llama la atención para bien los alegatos contra la guerra. Porque además de la cruda propuesta de Arrancapins que desveló Levante-EMV, en la segunda jornada se mostraron otras alegorías: la mano que mece la cuna del bebé, una muerte que le muestra juguetes bélicos (Art En Foc para Joaquín Costa-Burriana) o la versión de Pedro Santaeulalia para Sueca-Literato Azorín: la niña que quería ser feliz y que vive escondida por los bombardeos.

Y los hay que pasan varias pantallas y pisan terreno resbaladizo: la escena de Luis Espinosa para Poeta Llorente de Quart de Poblet. La presencia del ex president ha bajado sensiblemente, pero al precio de tener algunas figuras bastante llamativas.con un "super ventorro" que dará mucho que hacer. O Andreu Sánchez en Beatriz Tortosa: la pareja muestra su felididad en Instagram, mientras en la realidad él la ha decapitado

Segunda jornada de entrega de Ninots en la Exposición de las Fallas 2026 (II) /

María José Catalá estará presente de la mano de Sergio Musoles en el Quarantahuit con una particularidad: es muy reconocible. Y tal como reconocía el artista, "es una fisonomía muy difícil".

Noticias relacionadas

La Exposición, que abrirá sus puertas al gran público el sábado, mostrará obras muy buenas, porque la verdad es que hay comisiones que apuestan y fuerte. Y no para indultarse, sino, simplemente, por presentar productos de calidad. Exposición, Antiga... juegan a proponer calidad en la máxima categoría sin bajar los brazos. Feijóo tardó un día en llegar, pero también estará. Y muchos Ábalos para acompañar a Sánchez. Carne de informativos nacionales. Alguna crítica, poca, al precio de la vivienda. La política catalana y lo que hay a la izquierda del PSOE brilla por su ausencia. Lo mismo que un único Abascal. La crítica que cambia de año a año.