Las noticias de las Fallas 2026: El mítico "Pepet" cumple 90 años

Martes, 3 de febrero

10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias.

22 h. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Barrio de San Isidro. “Transicions”

Miércoles, 4 de febrero

10 h. 14 h. En la Exposicion del Ninot, entrega de los trabajos para participar en el Concurso de Maquetas y de Maquetas de Escenas.

19 h. En el Centro de Cultura Contemporánea "Octubre", presentación del libro “Falles Sense Foc”, de Gil Manuel Hernández Hernández.