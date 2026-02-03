Las noticias de las Fallas 2026: El mítico "Pepet" cumple 90 años
La actualidad en la fiesta a 3 de febrero
La entrega de ninots en la Exposición coincide con el aniversario de un grande entre los grandes. Josep Pascual Ibáñez "Pepet" cumple 90 años. El artista de Burriana, ciudad de la que es Hijo Predilecto, es una de las figuras más respetadas de entre los artistas veteranos e históricos de la fiesta. Su mordaz y sempiterna crítica y, especialmente, su dominio del equilibrio le permiten disfrutar de un capítulo propio y exclusivo en la fiesta. Por apenas dos meses es más mayor que Josep Martínez Mollá, por lo que es el más longevo de entre los ganadores de Sección Especial (la logró en 1976 y 1979) que siguen vivos.
Agenda de hoy y mañana
Martes, 3 de febrero
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias.
22 h. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Barrio de San Isidro. “Transicions”
Miércoles, 4 de febrero
10 h. 14 h. En la Exposicion del Ninot, entrega de los trabajos para participar en el Concurso de Maquetas y de Maquetas de Escenas.
19 h. En el Centro de Cultura Contemporánea "Octubre", presentación del libro “Falles Sense Foc”, de Gil Manuel Hernández Hernández.
Falleras Mayores de València y cortes de honor estrenan hoy los blusones oficiales. Ya los tienen en casa:
¿Cómo han de ser los ramos de la Ofrenda?
Ya os contamos los colores que tiene que llevar cada comisión en la Ofrenda. Bien. Pero a la floristería hay que darle también otras instrucciones, que son las que piden los vestidores para hacer más operativo su trabajo en las intensas jornadas del 17 y 18 de marzo:
La confección de los ramos ha de ser con papel, no con plástico, para evitar resbalones
Tamaño: entre 35 y 40 centímetros de alto
El adorno de verde ha de ir debajo de las flores, nunca intercalado: ha de ser en forma "bouquet".
No incluir agujas de hierro para sujetar el ramo.
Barraca-Columbretes vuelve a convocar su premio Barca d'Or. Es el galardón más antiguo de los que se entregan para reconocer la trayectoria en la fiesta o alrededor de la misma por lo que goza de mucho predicamento en la fiesta. Se conoce, se reconoce y se cotiza -de esos algunos persiguen como si les fuera la vida en ello en un arranque de "medallitis", tan propio de la fiesta-. El año pasado no se concedió por el fallecimiento de Lolín Navarro, la viuda del ex presidente y alma mater de la comisión, Alfredo Prats -vicepresidente de la JCF en tiempos de Enrique Real-. Después de concedérselo a Ximo Roig y Jorge Guarro en 2024, este jueves vuelven a convocar.
Así os hemos contado la entrega de Ninots en su primera jornada
El artista callejero Pau “Patufalla” ha ironizado con la Exposición del Ninot. No por las figuras de abuelos o por la infantilización de contenidos. En este caso lo hace convocando con un hipotético premio "Qué Impresión", a las mejores figuras no salidas de métodos tradicionales, sino de impresoras 3D, a las que se recurre para conseguir esos acabados perfectos que se ven en fallas actuales. Para acabar la ironía apela a la explicación de qué son las Fallas del expediente Unesco sobre la transmisión entre generaciones de técnicocas y métodos de elaboración.
La comisión de García Lorca-Oltá ha vuelto a convocar sus premios García Lorca, entregados por primera vez hace dos años, en el que se premia a personas o colectivos que difunden la cultura, la literatura y la inclusión social.
Este año, los galardonados han sido la fallera mayor de València de 1988 y afamada escritora Marta Querol, el colectivo "Bolilleres del 48", es decir, la reunión que realiza la falla Pintor Salvador Abril-Peris y Valero y a la asociación Tymbals DiPercusión.
