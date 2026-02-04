Las noticias de las Fallas 2026 | Así se hicieron los espolines Fallera Mayor e Infantil de València

A pesar de que los dibujos ya son conocidos, los espolines Fallera Mayor de València y Fallera Mayor Infantil de València se esperan, en los instantes previos a las Exaltaciones, como uno de los acontecimientos -realmente, el que más- más esperados del capítulo de la indumentaria en el curso fallero de turno.

Después de muchas especulaciones y convertido casi en un deporte, el de la mayor se descubrió al salir Carmen Prades de su domicilio. Y el ya anunciado "Terreta" -que así se le ha bautizado al pantone para la ocasión- desveló su argumentario ("una declaración de amor hacia la tierra y su gente") mientras deshacía no pocas quinielas.

Algo parecido a lo sucedido con el "Azul Cristalino" de Marta Mercader, casi como una autodefinición de cómo es la fallera mayor infantil: una niña que no engaña, que se muestra cada día con una naturalidad que ya es marca de la casa.

Vives y Marí es la empresa encargada de confeccionarlos, completando el ciclo de dos años marcado por el concurso público -que ahora tiene que volver a convocarse-. Y pasado un margen siempre prudencial de horas, procede a desvelar unas imágenes que se conservan como fondo documenta pero que, a su vez, se guardan celosamente durante un periodo de tiempo que no es corto (desde que se entrega a la indumentarista hasta que se estrena en la calle, varias semanas) y sobre el que se guardan todas las cláusulas de confidencialidad: las fotos del rollo de tela ya completo, junto con detalles del mismo.

Este año se ha sumado otro documento, guardado con el mismo celo: la confección del traje de Carmen a cargo de Montaña Caballero. El proceso condensado en fragmentos de pocos segundos, pero extremadamente explícitos.

Ese vídeo incluye momentos extremadamente poderosos, como ese en el que, finalmente, el espolín es cortado, una vez marcado por el patrón. Es un momento que, aunque para la modista sea más o menos rutinario, no dejan de ser poderosos por lo que supone, ahora sí, cortar la tela, en un particular punto de no retorno. Después ya viene el proceso natural del cosido de las piezas y su conversión definitiva en un vestido.

Vives y Mari define la tela de la mayor como "una armoniosa combinación cromática de la composición floral y ornamental, que otorga al conjunto una suavidad envolvente y, al mismo tiempo, una elegancia rotunda que enriquece la esencia de este tejido tan emblemático", mientras que el Azul Cristalino -cosido por La Joia Indumentaristas, "evoca la pureza y la luminosidad del amanecer. Fresco, delicado y lleno de vida, el color refleja a la perfección la esencia de la Fallera Mayor Infantil. La composición floral, tejida con exquisitas tramas de seda, completa un conjunto que —como Marta— irradia alegría, elegancia y una luz propia que enaltece la tradición valenciana".

El espolín de Carmen Prades está realizado con 30 tramas, de las que 24 con las que trazan el dibujo de flores y hojas y cuatro son los metales, mientras que en el caso de la infantil son 31 tramas, con 26 para los colores y tres metales.

Los espolines oficiales han cumplido este año 25 ediciones desde que el ayuntamiento decidiera sufragar el traje principal de la representante de la fiesta.

Agenda de hoy y mañana Miércoles, 4 de febrero 10 h. 14 h. En la Exposicion del Ninot, entrega de los trabajos para participar en el Concurso de Maquetas y de Maquetas de Escenas. 19 h. En el Centro de Cultura Contemporánea "Octubre", presentación del libro “Falles Sense Foc”, de Gil Manuel Hernández Hernández. Jueves, 5 de febrero 19 h. En las Atarazanas, Gala de Nominaciones de los concursos de Declamación y Teatro 19.30 h. En Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsá, charla de falleras mayores de València, con la participación de Covadonga Balaguer, Rocío Pascual, Estefanía Lopez, Paula Nieto, María Estela Arlandis y Covadonga Balaguer 20 h. En Nador-Miraculosa, Exposicón “27 abraçades” de Ana Bonota, y murales realizados por los participantes en el proyecto de Soledad no Deseada de Sant Joan de Deu 21 h. en Barraca-Columbretes, entrega de la Barca d’Or

La hamburguesa de J de Juanes J de Juanes es la sociedad de artistas que hace ya unos años que se deja ver, y con buen tino, en Fallas. Como especialistas en escenografía, también hacen otros trabajos. El último lo puedes ver actualmente en un anuncio en el que un motorista lleva un menú de tamaño gigante. Que no es otro que la creación a escala que han hecho Varó y Núñez. No se come, pero casi, casi.

¿Cómo ha de ser la foto para Carmen y Marta? Este fin de semana empiezan los Intercambios de Fotos. Falleras mayores y presidentes infantiles deben entregar su imagen de forma determinada: a 13x18 sin paspartú ni sobres, indicando detrás el nombre, la falla y el sector. Más que nada, para que la fallera mayor pueda clasificar y catalogar bien el recuerdo (para lo que, en lógica, es este acto). Eso sí, nada más celebrar su Exaltación, Carmen y Marta han tenido que hacerse rápidamente la foto, con el espolín oficial, recibir copias y empezar a preparar dedicatorias.

