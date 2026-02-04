Cuántos puestos de venta de buñuelos habrá en Fallas 2026 y desde qué día

Las Fallas de 2026 tienen un calendario que es bueno para unas cosas y malo para otras. A la hora de establecer el Bando de Fallas se tomó una decisión salomónica: lo que se pone por un lado se quita por el otro. Y para ello se generó el concepto de "marzo mes de Fallas". De tal manera que lo que con las carpas va a ser una molestia más que notable, la de máximos (estarán prácticamente cinco días sin actividad), las churrerías verán reducidas sensiblemente su presencia en las calles.

Los puestos de venta tienen la ventaja de que ofrecen un producto que apetece. Pero en contra tienen que al pequeño comercio le molesta porque muchas de ellas les tapan, y más allá del "olor a fritanga".

Ahora, el Ayuntamiento ha dado a conocer el número de establecimientos que habrá a disposición: 146. Cada comisión de falla tiene derecho a un puesto bajo su jurisdicción -que les compensa con dinero, género o las dos cosas-. Pero esto quiere decir que han contratado menos de la mitad de los posibles puestos de venta.

Y por otra parte, y es en lo que ha querido incidir el concejal Santiago Ballester, este año se retrasa el inicio de la venta al público, que será el lunes 2 de marzo. Técnicamente, a medianoche del domingo al lunes, ya se puede levantar la persiana y solo se juegan expediente aquellos que se adelantan algunas horas en el tiempo, que también las hay.

A estos puestos hay que añadir, lógicamente, los de venta tradicional, que se prolongan durante el año, alguno de los cuales tienen una tradición centenaria en la venta de este producto, y que se prolonga más allá de las fechas de Fallas.

El concejal Santiago Ballester ha anunciado que este retraso en la apertura -estaba normalizado que empezaran la noche del viernes al sábado del fin de semana de la Crida- argumenta precisamente que se hace "para evitar molestias al vecindario". Es decir, siete días más tarde porque "no hay actividad festiva en la calle".

Ballester ha recordado que el trámite para adquirir los permisos "se cerró el 30 de noviembre de 2025 y se adelantó respecto a años anteriores, al igual que la solicitud de autorización para la concesión de espacios de dominio público. Asimismo la respuesta sobre la autorización de las parades se ha adelantado a principios del mes de febrero, cuando el año pasado se comunicaron a mitad del mismo mes".

Para adquirir la autorización es necesario que la comisión fallera recopile la declaración responsable de la persona titular del puesto de buñuelos para ponerla a disposición de la inspección de sanidad o de la policía local. Además debían presentar una declaración responsable de actividades de falla donde estipula el lugar de su instalación.

Y los mercadillos, a partir del 12 de marzo

Por lo que respecta a los puestos de venta de alimentos elaborados o mercadillos, éstos no llegarán hasta el 12 de marzo. Los mercadillos son mucho menores en cantidad y se solicitan fundamentalmente en zonas de mucho tránsito humano.

Estos puestos disponen de una complicada y larga legislación, en lo relacionado con el almacenamiento de botellas de gas, espacio de venta al público, acceso a agua potable, y una normas de limpieza y desfinfección, teniendo en cuena que pueden ser inspeccionadas en cualquier momento.

Todos ellos deben haber desaparecido de la trama urbana a las once de la mañan del día 20 de marzo.